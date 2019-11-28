Подорвались на собственной мине: Россия понесла большие потери на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе понесли серьезные санитарные потери 27 ноября. Так, группа террористов подорвалась на собственной мине.

Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), уточнив, что все захватчики были из одного подразделения.

"Потери российско-оккупационных войск 27 ноября составили: санитарные (300) – шестеро (4 ОМСБр). Подрыв на мине. Верьте в воинов! Верьте в ВСУ!" – написал он в сводке.

Взрыв мины etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные войска начали вести активную пропаганду для привлечения рекрутов в ряды боевиков на Донбассе. Из-за нехватки призывников они вербуют людей через так называемые "патриотические" общественные организации.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!