Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Подорвались на собственной мине: Россия понесла большие потери на Донбассе

5.2т
Читать материал на украинском

Российско-оккупационные войска на Донбассе понесли серьезные санитарные потери 27 ноября. Так, группа террористов подорвалась на собственной мине.

Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), уточнив, что все захватчики были из одного подразделения.

"Потери российско-оккупационных войск 27 ноября составили: санитарные (300) – шестеро (4 ОМСБр). Подрыв на мине. Верьте в воинов! Верьте в ВСУ!" – написал он в сводке.

Новости
Террористы Путина развязали новые бои на Донбассе: ранен боец ВСУ

Взрыв мины

Взрыв мины

etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные войска начали вести активную пропаганду для привлечения рекрутов в ряды боевиков на Донбассе. Из-за нехватки призывников они вербуют людей через так называемые "патриотические" общественные организации.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
113
29
Смешно
27
Интересно
226
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
опять неведомые "россияне"... ох придет время и вы за КАЖДУЮ свою ложь ответите, до.лбаебы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Верьте в байки Штирлица! )))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Xозяин Xoxлов, GLORY TO UKRAINE-DEATH TO ENEMIES!!!Вот так,дурень!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
фил филька
фил филька
на какой территории погибло больше детей: на подконтрольной или неподконтрольной? вот вам и объяснение кто есть кто
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
2 из 4 ответов | показать все
фил филька
фил филька
Добрыня ., тот кто прячется за женщинами и детьми хуже того кто по этим женщинам и детям стреляет?! если у тебя будет выбор спрятаться за спиной ребенка или убить его, ты выберешь второе?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Добрыня .
Добрыня .
фил филька, https://www.youtube.com/watch?v=CsGfCTK6_qQ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги