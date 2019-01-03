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Россия пойдет на контакт с Украиной: в ООН озвучили сроки

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Российская сторона не будет вести переговоры с Украиной касательно размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе до президентских выборов в 2019 году.

Такое мнение выразил в интервью агентству "Укринформ" постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, добавив, что не уверен, пойдет ли РФ на этот шаг после.

"Это их типичное поведение. Отвлечь внимание, "перевести стрелки". Я думаю, российская дипломатия поняла, что вопрос начинает вызревать, начинается какое-то движение. Что не только Украина ставит вопрос о необходимости такой операции, но уже и другие страны. В Кремле решили сыграть на опережение. Внесли свой проект, который просто никакой", – пояснил Ельченко действия россиян.

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Он добавил, что в ООН никто серьезно не думал над российским проектом касательно невооруженных сил для защиты наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

Миротворцы ООН

Миротворцы ООН

Коллаж

"Для начала настоящей миротворческой операции нужно решение Совбеза ООН. Но для того, чтобы он начал рассматривать этот вопрос, он сначала должен быть хотя бы примерно обозначен в "нормандском или минском формате", – добавил постпред Украины.

Ельченко добавил, что оба формата, как и "трек Волкер-Сурков", зашли в тупик из-за ожиданий Кремля "гипотетического пророссийского президента" в Украине в 2019 году.

"Путин уже несколько раз сказал, что не видит ни смысла, ни возможности договариваться с нынешней украинской властью. Что она, мол, "недоговороспособна". Россияне не будут ничего делать до президентских выборов в Украине. У меня есть большие сомнения, будут ли они что-то делать и после, но посмотрим", – сказал Ельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL. постпред Украины при ООН также рассказал, что Россия стянула на оккупированный Крым такое количество военных и техники, какого там не было даже во времена СССР.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Темы
Выборы президента Украины 2019Российско-украинский конфликтМиротворческая миссия ООН
Персоны
Владимир ОмельченкоВладимир Путин
Место
Украина
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Как только поговорю с какой нибудь майданной кастрюлей - все дружно "ЗАТО МЫ ТЕПЕРЬ СВОБОДНЫЕ !". …От кого? … От чего? … От здравого смысла, денег и будущего?
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Федоров Федор
Федоров Федор
В Совбезе ООН Россия и Китай голосуют согласовано.Так же как согласовано голосуют Франция,США и Англия.Так шо вислоухим надеятся не на что.Если только России не предложат какой то интересный вариант,чтоб она с Китаем проголосовала "За".
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