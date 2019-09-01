Россия по-новому отгородила украденный Крым от Украины: появились фото

На административной границе Украины с Крымом российские оккупанты установили новое ограждение.

Соответствующие фото опубликовал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Россиюшка продолжает красиво обустраивать админкордон Украины и Крыма… Новенький забор, шире охват, колючечка будет свежая точно. Будет еще прекраснее и уютнее и туристам, и крымчанам", - пишет блогер.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

Россиюшка продолжает красиво обустраивать админкордон Украины и Крыма

Новенький забор

Шире охват

Колючечка будет свежая точно

Будет еще прекраснее и уютнее

И туристам и крымчанам pic.twitter.com/uxYaJ2RzJW — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 вересня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили создать морской режимный район вокруг аннексированного Россией Крыма с целью запрета захода судов во все порты полуострова.

В свою очередь, т.н. "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра.

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