Россия по-новому отгородила украденный Крым от Украины: появились фото

На административной границе Украины с Крымом российские оккупанты установили новое ограждение.
Соответствующие фото опубликовал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.
"Россиюшка продолжает красиво обустраивать админкордон Украины и Крыма… Новенький забор, шире охват, колючечка будет свежая точно. Будет еще прекраснее и уютнее и туристам, и крымчанам", - пишет блогер.
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
Россиюшка продолжает красиво обустраивать админкордон Украины и Крыма— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 вересня 2019 р.
Новенький забор
Шире охват
Колючечка будет свежая точно
Будет еще прекраснее и уютнее
И туристам и крымчанам pic.twitter.com/uxYaJ2RzJW
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили создать морской режимный район вокруг аннексированного Россией Крыма с целью запрета захода судов во все порты полуострова.
В свою очередь, т.н. "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра.
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