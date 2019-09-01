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Россия по-новому отгородила украденный Крым от Украины: появились фото

1.1т Читать материал на украинском

На административной границе Украины с Крымом российские оккупанты установили новое ограждение.

Соответствующие фото опубликовал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Россиюшка продолжает красиво обустраивать админкордон Украины и Крыма… Новенький забор, шире охват, колючечка будет свежая точно. Будет еще прекраснее и уютнее и туристам, и крымчанам", - пишет блогер.

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Россия по-новому отгородила украденный Крым от Украины: появились фото

twitter.com/KrimRt

Россия по-новому отгородила украденный Крым от Украины: появились фото

twitter.com/KrimRt

Россия по-новому отгородила украденный Крым от Украины: появились фото

twitter.com/KrimRt

Россия по-новому отгородила украденный Крым от Украины: появились фото

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили создать морской режимный район вокруг аннексированного Россией Крыма с целью запрета захода судов во все порты полуострова.

В свою очередь, т.н. "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Николаев Олег
Николаев Олег
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