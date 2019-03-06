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У Путина открестились от помощи террористам "Л/ДНР": названа причина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в этом году РФ не отправляла "гумпомощь" на оккупированную часть Донбасса.

"Это не значит, что эта практика (поставки "гумконвоя". – Ред.) прервана. Там просто происходит оценка потребностей", - сказал он, передает "Интерфакс".

Песков добавил, что в зависимости от того, какая "помощь" требуется Донбассу, принимаются соответствующие решения о ее поставке.

У Путина открестились от помощи террористам "Л/ДНР": названа причина

"Вести"

"Здесь нет никаких системных или иных изменений в подходах (поставок "гумпомощи". – Ред.)", - заявил пресс-секретарь главы РФ.

Напомним, "гумпомощь" жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. 84-й по счету "конвой" России был отправлен 20 декабря 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ информировали о том, что правительство РФ отказывается от "гуманитарной поддержки" "Л/ДНР" в пользу финансирования проектов в Калининграде и аннексированном Крыму.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Пусть даунбасятам и лугандонцам будут камни с неба ,ну и вы там держитесь ! Стройте свой долбанный сРуцкий мир и сосите уй у сЦаря мацковии .
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Попова Ольга
Попова Ольга
А ШО ЧЕРВЯКИ ПОВЕЗУТ В КРЫМ И КАЛИНИНГРАД ! ОТ КРЫСЫ ВМЕСТО ШОКОЛАДА ПОРОШЕНКО ПОЕДЯТ ЧЕРВЕЙ ХУЙЛА ! ! !
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Скирда Женя
Скирда Женя
Жаль что он не добавил знаменитое "По тому что денег нет... ну Вы там держитесь... хорошего Вам настроения!" !!! это определённо разрядило бы обстановку и взбодрило жителей дамбаса!!!!))))))))))))))))
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