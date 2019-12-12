Россия опять посягнула на суверенитет Украины: МИД направил ноту протеста

Россия отправила на территорию "Л/ДНР" так называемый гуманитарный конвой, в связи с чем Министерство иностранных дел Украины высказало решительный протест МИД РФ.

Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ведомства 12 декабря. Указывается, что российская сторона совершила очередное международно-противоправное деяния против суверенитета страны.

Перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

"Помощь" РФ на Донбасс была отправлена, "игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста".

В МИД добавили, что украинские пограничники и таможенники не могли выполнить обязательные контрольные процедуры, предусмотренные законодательством.

"В связи с этим Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлено ноту протеста с требованием, в частности, неуклонно придерживаться своих международных обязательств", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. "Гумконвой" России Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, российские оккупанты засветили на Донбассе в ноябре-декабре 2019 года новые комплексы радиоэлектронной борьбы: Р-330Ж "Житель" и модификации Р-934, РБ-636 "Свет-КУ".

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