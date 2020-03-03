Главная Новости
3 марта • обновлено в 11:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Россия перебросила танки возле Луганска: тревожные данные

1.1т
Читать материал на украинском

Вооруженные формирования России стянули военную технику к населенному пункту Круглик, что на Луганщине.

Таким образом, они нарушают Минские договоренности. Об этом сообщили в прес-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Россия перебросила танки возле Луганска

Россия перебросила танки возле Луганска

Факты

"В отчете СММ ОБСЕ от 2 марта 2020 обнародована информация, что 27 февраля с помощью воздушного наблюдения СММ зафиксировала 18 танков (неустановленного типа) на полигоне в районе населенного пункта Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", – говорится в сообщении.

"Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей", – добавили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма составляет около 87- 90 тысяч военнослужащих.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
7
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Ура, в атаку, бей фашистов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
18танков неустановленного типа -- Абрамсы Аркаше подогнали
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги