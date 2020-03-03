Россия перебросила танки возле Луганска: тревожные данные

Вооруженные формирования России стянули военную технику к населенному пункту Круглик, что на Луганщине.

Таким образом, они нарушают Минские договоренности. Об этом сообщили в прес-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Россия перебросила танки возле Луганска Факты

"В отчете СММ ОБСЕ от 2 марта 2020 обнародована информация, что 27 февраля с помощью воздушного наблюдения СММ зафиксировала 18 танков (неустановленного типа) на полигоне в районе населенного пункта Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", – говорится в сообщении.

"Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей", – добавили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма составляет около 87- 90 тысяч военнослужащих.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!