Россия перебросила на Донбасс военную технику и снайперов – разведка ВСУ

Несмотря на объявленное перемирие, Россия продолжает усиливать свои позиции на временно оккупированной территории Донбасса.

В частности, она активно перебрасывает туда значительную часть военной техники и живую силу, сообщается в сводке Главного управления разведки, обнародованном пресс-службой Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации защитников, такие действия оккупантов направлены на наращивание боеспособности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ, которые контролируются командованием оперативной группировки российских оккупационных войск.

"Через неконтролируемые Украиной участка границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения. В течение прошлой недели (24-30 августа. – Ред.) в соединения и части оккупантов доставлено около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Кроме того, для комплектования подразделений противника с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям: снайперы, разведчики, связисты.

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