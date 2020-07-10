Россия перебросила на Донбасс новую партию снайперов и ДРГ, – разведка

Виктория Довгань Расследования 17:06, 10.07.2020 Обновлено: 18:08, 10.07.2020

В зоне ООС на Донбассе зафиксированы новые шаги российских оккупантов, направленные на дестабилизацию ситуации. В частности, страна-агрессор отправила на восток Украины новые диверсионно-разведывательные и снайперские группы.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Отмечается, что особая активизация указанных подразделений стала наблюдаться с начала июля.

"Зафиксировано увеличение количества случаев применения оккупантами диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, в том числе укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ. При этом, для прикрытия выхода снайперов и ДРГ в "серую зону" противник осуществляет минометные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил", – рассказали украинские разведчики.

Кроме того, по их данным, оккупанты продолжают завозить через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях модернизированные и новые снайперские комплексы российского производства.

Обстановка в зоне ООС по состоянию на 10 июля
Сайт Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня разведка установила, что российские террористы "Л/ДНР" начали активную рекрутинговую кампанию для пополнения своих рядов безработными жителями оккупированных территорий Донбасса и боевиками, которые ранее были уволены из незаконных вооруженных формирований.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

В России заявили о создании в Украине "еще двух государств": Киев потребовал ответа

Зеленский решил обвалить курс гривни: к чему может привести новый доллар в Украине

Четыре спальни, лифт, кинозал: Зеленский переехал на элитную "дачу Ющенко". Фото

Зеленский начал жить на президентской даче в Конча-Заспе. Прямо сейчас

Военные объяснили вычерпывание луж перед приездом Зеленского