Россия перебросила на Донбасс новую партию снайперов и ДРГ, – разведка

В зоне ООС на Донбассе зафиксированы новые шаги российских оккупантов, направленные на дестабилизацию ситуации. В частности, страна-агрессор отправила на восток Украины новые диверсионно-разведывательные и снайперские группы.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Отмечается, что особая активизация указанных подразделений стала наблюдаться с начала июля.

"Зафиксировано увеличение количества случаев применения оккупантами диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, в том числе укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ. При этом, для прикрытия выхода снайперов и ДРГ в "серую зону" противник осуществляет минометные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил", – рассказали украинские разведчики.

Кроме того, по их данным, оккупанты продолжают завозить через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях модернизированные и новые снайперские комплексы российского производства.

Обстановка в зоне ООС по состоянию на 10 июля Сайт Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня разведка установила, что российские террористы "Л/ДНР" начали активную рекрутинговую кампанию для пополнения своих рядов безработными жителями оккупированных территорий Донбасса и боевиками, которые ранее были уволены из незаконных вооруженных формирований.