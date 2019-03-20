Россия перебросила на Донбасс новейшую военную технику: появились доказательства

Миссия ОБСЕ на Донбассе заметила комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства.

Об этом говорится в свежем отчете на официальном сайте. В частности, вооружение обнаружили в поселке Южная Ломоватка в 60 километрах к западу от Луганска.

Беспилотник миссии ОБСЕ малого радиуса действия "засек" автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель", установленную на автомобиль "КамАЗ-4310" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".

Р-330Ж "Житель" riafan.ru

Известно, что станция Р-330Ж "Житель" и комплекс "Тирада-2" являются новейшими разработками оборонпрома России. Они были взяты на вооружение армией РФ уже после 2014 года.

"Тирада-2" riafan.ru

Надо же, в ВС РФ комплексы РЭБ "Тирада-2" только поступают (https://t.co/oiAU5lrTx2), а шахтёры с трактористами их уже смогли откопать на Донбассе (https://t.co/DfniSA9jEX). Учитесь, лохи #гуманитарка pic.twitter.com/VBYqKDQyfY — Necro Mancer (@666_mancer) 20 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории оккупированного Донбасса заметили новейший российский комплекс радиоразведки "ТОРН".

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