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Россия перебросила на Донбасс новейшую военную технику: появились доказательства

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Миссия ОБСЕ на Донбассе заметила комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства.

Об этом говорится в свежем отчете на официальном сайте. В частности, вооружение обнаружили в поселке Южная Ломоватка в 60 километрах к западу от Луганска.

Беспилотник миссии ОБСЕ малого радиуса действия "засек" автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель", установленную на автомобиль "КамАЗ-4310" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".

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68 страниц фотодоказательств: Украина направила ноту ОБСЕ по войне на Донбассе

Р-330Ж "Житель"

Р-330Ж "Житель"

riafan.ru

Известно, что станция Р-330Ж "Житель" и комплекс "Тирада-2" являются новейшими разработками оборонпрома России. Они были взяты на вооружение армией РФ уже после 2014 года.

"Тирада-2"

"Тирада-2"

riafan.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории оккупированного Донбасса заметили новейший российский комплекс радиоразведки "ТОРН".

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Место
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Армия Украины прекрасно пердолит Росийскую армию на Донбассе! война до полной победы!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
а что, теперь ссылки на отчет не принято публиковать?
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