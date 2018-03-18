Россия перебросила авиацию на Донбасс: найдено доказательство

Украинские кибервойска обнаружили доказательства присутствия военных и авиации Вооруженных сил России на Донбассе.

"Эти данные мы получили в 2014 году после взлома серверов МВД России. Из документов полиции видно, что российские военные были ранены рядом с п. Кожевня. Они оказались в Донецкой области Украины, хотя контрактники 18 ОМСБр ВС РФ проходят службу в Чеченской республике РФ. Их эвакуировали вертолетом в госпиталь в Ростове-на-Дону", - написал основатель кибервойск Евгений Докукин в своем Facebook.

Хакеры обнаружили много документов об использовании Россией вертолетов на Донбассе, отмечает он.

Новости ГПСУ показала еще одно доказательство присутствия войск России на Донбассе

"В предыдущие годы я писал о многочисленных случаях нарушения российскими самолетами, в т.ч. военными воздушного пространства Украины. Что является доказательством использования российской авиации на Донбассе", - пишет Докукин.

Данные, которые получили украинские хакеры с трех серверов МВД РФ, кроме доказательств участия российских военных и спецслужб, раскрыли списки раненых террористов, которые были направлены на лечение в Россию.

"Данные включают в частности ФИО, дату рождения и адрес. Можете прочитать 116,84 ГБ данных с этих серверов", - добавил Докукин.

Как сообщал "Обозреватель", в феврале воздушные силы Украины засекли вдоль восточной воздушной границы российские истребители и бомбардировщики.