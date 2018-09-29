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Россия отравила Макеевку? Выяснилась настоящая причина экокатастрофы в ''ДНР''

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Причиной массового отравления в оккупированной Макеевке Донецкой области является то, что Россия просто-напросто пожалела денег на хлор.

Такое мнение высказал украинский журналист Денис Казанский в своем видеоблоге. "То есть, речь не идет о случайном форс-мажоре, вроде прорыва трубы и попадания в водопровод стоков. Тут просто решили на людях сэкономить. Знали, что нужно хлорировать воду, знали, что будет, если этого не сделать, и все равно не сделали", - сказано в сообщении.

По его словам, образование так называемых "республик" привело к краху экономики Донбасса.

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Массовое отравление водой в Макеевке: ''Л/ДНР'' приходит в упадок

"Россияне лихо пиарятся на гумконвоях из белых Камазов, а вот хлорку для "русских людей Донбасса" пожалели. И русские люди, которых типа спасают от фашистов, теперь массово травятся водой. Интересно, будет ли об этом сюжет на российском ТВ?" - иронизирует Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине предположили, что жители оккупированной Макеевки Донецкой области могли отравиться водопроводной водой из-за аварии в сети.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаДонецк
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Castill Tricia
Castill Tricia
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Скажут, что вата - подурела и все фейк.)
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Белый господин
Белый господин
Не понял, кто что выяснил? Из статьи ничего не понятно. Какой-то п@здюк что-то предположил и все?
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