Россия отравила Макеевку? Выяснилась настоящая причина экокатастрофы в ''ДНР''

Причиной массового отравления в оккупированной Макеевке Донецкой области является то, что Россия просто-напросто пожалела денег на хлор.

Такое мнение высказал украинский журналист Денис Казанский в своем видеоблоге. "То есть, речь не идет о случайном форс-мажоре, вроде прорыва трубы и попадания в водопровод стоков. Тут просто решили на людях сэкономить. Знали, что нужно хлорировать воду, знали, что будет, если этого не сделать, и все равно не сделали", - сказано в сообщении.

По его словам, образование так называемых "республик" привело к краху экономики Донбасса.

"Россияне лихо пиарятся на гумконвоях из белых Камазов, а вот хлорку для "русских людей Донбасса" пожалели. И русские люди, которых типа спасают от фашистов, теперь массово травятся водой. Интересно, будет ли об этом сюжет на российском ТВ?" - иронизирует Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине предположили, что жители оккупированной Макеевки Донецкой области могли отравиться водопроводной водой из-за аварии в сети.