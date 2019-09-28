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28 сентября • обновлено в 18:43
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Россия отправила в Крым авиаполк истребителей: детали

3.3т Читать материал на украинском

Экипажи самолетов МиГ-29К отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота России перебазировались в аннексированный Крым.

Как сообщило российское Министерство обороны, военные будут отрабатывать технику взлета и посадки воздушных судов на наземном испытательном тренировочном комплексе (НИТКА) в Саках.

Указывается, что летчики-истребители совершили перелет из Мурманской области общей протяженностью более 2 500 километров.

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Иллюстрация. МиГ-29

Иллюстрация. МиГ-29

Министерство обороны Российской Федерации

Оккупанты заявили, что российские летчики пробудут на оккупированном полуострове около месяца, где пройдут подготовку на тренировочном авиационном комплексе.

Отметим, наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный в Крыму – имитатор палубы авианосца. Он предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на корабль.

Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа по незаконно построенному Россией в аннексированном Крыму Керченскому мосту в рамках начавшихся командно-штабных учений прошла колонна военной техники оккупантов.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Российская военная угроза
Место
Украина
Теги
самолет Крым Новости Крыма военная техника
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
это да,обьект "Нитка"..
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Они это каждый год делали, за редким исключением, на протяжении последних 40 лет
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Помню с какой героической помпой ваша Рада приняла закон о сбитии самолётов нарушителей...Ну и ???Крым это не ваша территория???
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