Россия отберет у крымчан земли ради новой стройки: что задумали оккупанты

"Правительство" Севастополя в аннексированном Крыму 17 июня утвердило распоряжение об изъятии почти 30 земельных участков для строительства трассы "Таврида".

Об этом сообщает местный пропагандистский портал "Новый Севастополь". Собственникам пообещали оценить землю по рыночной стоимости, а если сумма компенсации их не устроит, предложили обращаться в суд.

"Проект распоряжения об изъятии для государственных нужд города Севастополь земельных участков и объектов недвижимости в целях строительства линейного объекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги восьмого этапа трассы "Таврида". Предлагается к изъятию 28 земельных участков, на которых располагается 37 объектов недвижимости", – сказано тексте.

Проект представлен "директором департамента по имущественным и земельным отношениям" Рустэмом Зайнуллиным.

Он заявил, что принятие распоряжения позволит "запустить процесс рыночной оценки этой земли, после чего ее собственники получат от органов исполнительной власти соглашения для подписания".

"Если стоимость не будет устраивать, то будут включаться судебные процедуры", – сказал он.

Зайнуллин добавил, что в настоящее время выявляются собственники других земельных участков, так как всего для строительства хотят изъять порядка 70 земельных участков полностью.

При этом о владельцах 38 из них информации у оккупантов нет, потому что она отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости.

Участки расположены в том числе в районе улиц Чернореченская, Сапунгорская, Нефтяная, в Инкермане, поселке Сахарная Головка, садовом товариществе "Виктория", "Рубин", "Икар-1".

Напомним, запланированная протяженность автодороги "Таврида" – 250,75 км. Она соединяется с Крымским мостом между Крымом и Кубанью (выход у Керчи). Строительство трассы планируется завершить к концу 2022 года.

Иллюстрация. Севастополь РБК-Украина

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