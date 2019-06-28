Россия опозорилась новым фейком о Донбассе: опубликованы фото

Российская пропаганда использует подставных людей, которые изображают "счастливых обладателей российских паспортов на Донбассе".
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Facebook. В доказательство своих слов военный привел два фото:
facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7
facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7
"Корми vaту layном или как делают фейки роспропаганда. 1 фото. 2019 год. Счастливая обладательница 1000-го паспорта российских оккупантов Лариса Лазаренко. 2 фото. 2017 год. Ой, опять Лариса Лазаренко и снова обладательница паспорта от оккупантов. Они даже статистов для картинок не меняют. Но пипл хавает, зомбоящик работает", - пишет Штефан.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" опубликовали в сети фейковое видео, на котором они якобы уничтожают украинский грузовик с военными.
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