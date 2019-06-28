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Россия опозорилась новым фейком о Донбассе: опубликованы фото

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Российская пропаганда использует подставных людей, которые изображают "счастливых обладателей российских паспортов на Донбассе".

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Facebook. В доказательство своих слов военный привел два фото:

Россия опозорилась новым фейком о Донбассе

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Россия опозорилась новым фейком о Донбассе

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

"Корми vaту layном или как делают фейки роспропаганда. 1 фото. 2019 год. Счастливая обладательница 1000-го паспорта российских оккупантов Лариса Лазаренко. 2 фото. 2017 год. Ой, опять Лариса Лазаренко и снова обладательница паспорта от оккупантов. Они даже статистов для картинок не меняют. Но пипл хавает, зомбоящик работает", - пишет Штефан.

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Темы
Фейки российских СМИроссийская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
выдача паспортов в Донецкероссийские паспортаНовости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Бедный Петр
Бедный Петр
Штефан просто контужен на голову. И осел скажет, что на фото 2 разных человека. Не нужно повторять фейки от контуженных
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
пущай кокошня двухголового мутанта в зад себе засунут а ха ха
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леня зе
леня зе
совсем головой ударились-два разных лица.если только Лариса Лазаренко не помолодела за 2 года и не сделала пластику.;) ;) ;) Д.Б...ь!
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Бурмистров Вадим, ещё один, форма носа, ахах. Шел бы уже мимо недоумок, все и так знают, про вашу пропаганду, никому эта новость не интересна
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Денисенко Игорь, идиот, форму носа сравни. Здец ты упоротый.
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