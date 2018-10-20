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Россия объявила врагами крымских татар: всплыл интересный факт

3.3тЧитать материал на украинском

В "ДНР" назвали крымских татар врагами и предателями, которые едва не устроили гражданскую войну.

Обвинение в их сторону было опубликовано в агитационной газете так называемого и. о. главы "ДНР" Дениса Пушилина. Провокационной заметкой, которая воспевала "героического" главаря террористов, который в составе Национальной гвардии освободил Крым от националистов, поделился на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

"Радикально настроенные крымские татары перекрывали железнодорожные пути, среди бела дня нападали на православные храмы и на глазах у местных жителей спиливали и ломали кресты", - напечатали пиарщики Пушилина.

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По словам Казанского, в рекламе российского ставленника в Донецке официально сказано, что крымские татары - враги православия и "русского мира", а человек, который подавлял их протесты - герой и защитник.

Россия объявила врагами крымских татар: всплыл интересный факт

Крымские татары

EADaily

"Так мы узнаем, что в России назначили враждебным целый народ, причем народ этот проживает на подконтрольной РФ территории", - написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в "ДНР" растет недовольство из-за ухудшения качества жизни.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Денис ПушилинДенис Казанский
Место
Россия
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Брехливость-отличительная черта хохлопидоров:причем здесь Россия, если речь о ДНР? И говорится там о радикально настроенных татарах, а не обо всём народе
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Можно подумать, что они торопятся в хохляндию. Они там свое мутят им хохлы по хуй как раз.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Россия или ДНР?
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