Россия объявила врагами крымских татар: всплыл интересный факт

В "ДНР" назвали крымских татар врагами и предателями, которые едва не устроили гражданскую войну.

Обвинение в их сторону было опубликовано в агитационной газете так называемого и. о. главы "ДНР" Дениса Пушилина. Провокационной заметкой, которая воспевала "героического" главаря террористов, который в составе Национальной гвардии освободил Крым от националистов, поделился на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

"Радикально настроенные крымские татары перекрывали железнодорожные пути, среди бела дня нападали на православные храмы и на глазах у местных жителей спиливали и ломали кресты", - напечатали пиарщики Пушилина.

По словам Казанского, в рекламе российского ставленника в Донецке официально сказано, что крымские татары - враги православия и "русского мира", а человек, который подавлял их протесты - герой и защитник.

Крымские татары EADaily

"Так мы узнаем, что в России назначили враждебным целый народ, причем народ этот проживает на подконтрольной РФ территории", - написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в "ДНР" растет недовольство из-за ухудшения качества жизни.