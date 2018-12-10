Россия объявила охоту на еще одного украинца

По запросу России Интерпол объявил в розыск 20-летнего украинца Стефана Капиноса, который является фигурантом дела украинского политзаключенного Павла Гриба.

Информацию о розыске обнародовали на странице разыскиваемых лиц. Гриб, согласно версии обвинения, под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.

Следователи в России утверждают, что молодые люди познакомились в 2013 году — и Капинос научил Гриба производить самодельные взрывные устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павла Гриба похитили в Беларуси в сентябре 2017 года. Позже ФСБ официально заявила, что украинец обвиняется в терроризме.

Его отец рассказывал, что у парня были язвы на шее и лице, когда он встречался с консулами. Кроме того, украинец жаловался на боли в желудке.

В апреле Игорь Гриб рассказал, что в СИЗО не реагировали на жалобы Павла и не предоставляли ему медицинскую помощь, хотя состояние здоровья сильно ухудшилось. 3 июля суд в Ростове-на-Дону продлил ему арест до 20 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле также появилась информация, что Гриба жестоко избили заключенные и отобрали у него все вещи и лекарства.