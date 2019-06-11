"Россия нигде не заканчивается": Цимбалюк раскрыл "вечную" стратегию Кремля против Украины

Россия все время будет пытаться оправдать войну против Украины необходимостью защиты русскоязычного населения. Об этом свидетельствуют откровенные заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Поэтому наша страна должна сосредоточиться на том, чтобы лишить агрессора повода для подобных заявлений, отметил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вторжение России sprotyv.info

"Предлоги для того, чтобы терзать нашу страну или продолжать это делать, русские всегда найдут. Фамилия президента не важна. Поэтому в такой ситуации нужно просто продолжать "лагідну українізацію" и так уменьшить количество предлогов, которые используют русские, чтобы атаковать Украину. Хотя, эти товарищи талантливые, и они обязательно придумают что-то новое, ведь, как известно, Россия нигде не заканчивается", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лавров заявил, что если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае РФ от этой политики никуда уйти не может. Кроме того, он пригрозил, что благодаря решению президента РФ Владимира Путина по паспортам на Донбассе, россиян в Украине будет становиться все больше и больше.

Цимбалюк, в свою очередь, мощно разнес обвинения Лаврова Украины в развязывании войны на востоке и напомнил, что ее началом послужило вторжение путинских оккупантов.

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