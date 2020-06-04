Россия не будет обсуждать Крым в "нормандском формате": Тука назвал причину

Обсуждение темы деоккупации Крыма невозможно в "нормандском формате" в силу категоричной позиции Кремля.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "Никаких признаков подобных действий я не вижу", – заявил он.

"Дело в том, что для подобных шагов необходимо согласие как минимум Российской Федерации. А Россия на протяжении всех этих лет категорически, иногда даже в откровенно хамской манере, отказывается не то что принимать участие в каких-то мероприятиях, но даже обсуждать возможность проведения подобных мероприятий", – подчеркнул Тука.

В этом контексте он напомнил о тематических заявлениях, сделанных главой российского МИДа Сергеем Лавровым в апреле текущего года, а также о недавнем заявлении спикера президента РФ Дмитрия Пескова.

Россия не будет обсуждать Крым в "нормандском формате"

"Хотя надо понимать, что встреча министров или консультантов министров иностранных дел в таком формате – это практически ни о чем", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, российский политолог Станислав Белковский заявил, что президент России Владимир Путин не планирует отдавать аннексированный Крым Украине, поскольку для него оккупация полуострова – "величайшее достижение правления".