Россия нашла след ЦРУ в украинской спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
Российские спецслужбы обнародовали имена "кураторов из ЦРУ", которые якобы стояли за сорвавшейся украинской спецоперацией по задержанию членов ЧВК Вагнера.
Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в спецслужбах РФ, курировали операцию резиденты ЦРУ в Киеве Тимоти Сковин и Томас О’Берн (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Сотрудник резидентуры ЦРУ "Т" был осведомлен об операции и участвовал в корректировке ее замысла. Желающие могут подкараулить у посольства США в Киеве официального представителя ЦРУ Тимоти Джеймса Сковина либо его первого заместителя Браена Томаса О’Берна. Они, если захотят, расскажут много интересного", – отметил собеседник издания.
По его словам, изначальный план заключался в том, чтобы заманить в ловушку интересующих украинские спецслужбы граждан России.
"На завершающем этапе с подачи американцев появилась дополнительная, более глобальная, стратегическая цель – внесение раскола в белорусско-российские отношения. Именно для этого спецслужбы Украины завели группу в Минск и создали условия для ее невылета в Стамбул", – утверждает источник.
Он отметил, что вариант с посадкой самолета с боевиками "Вагнера" на одном из аэродромов Украины обсуждался в кабинетах СБУ только на начальном этапе.
"Уже весной 2020 года было принято решение затаскивать группу условных "вагнеровцев" в Минск и руками спецслужб Беларуси их задерживать… На следующий день после задержания украинская сторона удивительно оперативно подготовила экстрадиционные документы. Потому что заранее знала, на кого их оформлять. Или оформила заблаговременно", – подчеркнули в спецслужбах РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
боевики российской ЧВК "Вагнера" были задержаны в Беларуси 29 июля. Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.
Изначально Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины. Однако в результате он выдал почти всех их России.
Позднее Лукашенко признал, что не собирался передавать задержанных "вагнеровцев" Украине.
Первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.