Россия нарушила "сделку" по Донбассу: появилось тревожное заявление СЦКК

Оккупанты снова нарушили договоренности касательно ремонта моста около Станицы Луганской на Донбассе, отказавшись убрать свое укрепление.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

"Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста и обратила внимание, что незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1", – сказано в сообщении.

Россия нарушила "сделку" по Донбассу

Отмечается, что не был выведен личный состав, осуществляющий постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК).

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе украинская сторона закончила роботы по разминированию возле моста в Станице Луганской на Донбассе.

Ранее террористы "ЛНР" сорвали начало работ по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской. Так, 31 августа оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста на участке разведения №1 представителям "Укртрансмоста".

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