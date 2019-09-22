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22 сентября • обновлено в 13:32
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Россия нарушила "сделку" по Донбассу: появилось тревожное заявление СЦКК

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Оккупанты снова нарушили договоренности касательно ремонта моста около Станицы Луганской на Донбассе, отказавшись убрать свое укрепление.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

"Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста и обратила внимание, что незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1", – сказано в сообщении.

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Россия нарушила "сделку" по Донбассу

Россия нарушила "сделку" по Донбассу

Отмечается, что не был выведен личный состав, осуществляющий постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК).

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе украинская сторона закончила роботы по разминированию возле моста в Станице Луганской на Донбассе.

Ранее террористы "ЛНР" сорвали начало работ по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской. Так, 31 августа оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста на участке разведения №1 представителям "Укртрансмоста".

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Темы
Минские договоренности Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Луганская область Донбасс Новости Донбасса
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так не ремонтируете раз им не надо!и обязательно по всем СМИ напишите что оккупанты сказали что им мост не нужен!
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Waix Alex
Waix Alex
Теперь они все выполнят, после того, как прижали плешивого!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Чего Россия нарушила?
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