Россия нарушила "сделку" по Донбассу: появилось тревожное заявление СЦКК

Оккупанты снова нарушили договоренности касательно ремонта моста около Станицы Луганской на Донбассе, отказавшись убрать свое укрепление.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.
"Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста и обратила внимание, что незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1", – сказано в сообщении.
Россия нарушила "сделку" по Донбассу
Отмечается, что не был выведен личный состав, осуществляющий постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК).
Как сообщал OBOZREVATEL, в августе украинская сторона закончила роботы по разминированию возле моста в Станице Луганской на Донбассе.
Ранее террористы "ЛНР" сорвали начало работ по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской. Так, 31 августа оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста на участке разведения №1 представителям "Укртрансмоста".
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.