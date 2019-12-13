Россия нарушила обещание: "Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня в четверг, 13 декабря, на Донбассе. При этом ни один украинский воин не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Военные добавили, что Российская Федерация опять не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

у Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Широкино – из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов:

у Пивденного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе развязались кровавые бои, в результате были ранены украинские воины.

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