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13 декабря • обновлено в 08:29
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Россия нарушила обещание: "Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе

2.4т
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Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня в четверг, 13 декабря, на Донбассе. При этом ни один украинский воин не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Военные добавили, что Российская Федерация опять не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

  • у Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • трижды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Широкино – из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Россия нарушила обещание: "Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов:

  • у Пивденного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;

  • вблизи Новолуганского – из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе развязались кровавые бои, в результате были ранены украинские воины.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Как никто не пострадал, после мощных и точных ударов, как минимум пара у ВСУшных калек.
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