Россия нарушила обещание: "Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня в четверг, 13 декабря, на Донбассе. При этом ни один украинский воин не пострадал.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Военные добавили, что Российская Федерация опять не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:
у Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
трижды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Широкино – из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов:
у Пивденного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского – из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе развязались кровавые бои, в результате были ранены украинские воины.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.