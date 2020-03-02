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2 марта • обновлено в 23:23
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Россия стянула к границам Украины 90 тысяч военных – разведка

13.2т
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Группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма составляет около 87- 90 тысяч военнослужащих.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Также это 1 100 танков, 2 500 боевых бронированных машин, 1 600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей/катеров и 6 подводных лодок", – сообщил представитель ГУР.

Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий

Скибицкий также отметил, что эти группировки Россия может усилить за счет трех Центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦОМР), которые могут мобилизовать около 40 тысяч человек.

"В непосредственной близости от наших границ фактически завершено создание ЦОМР в Богучаре (Белгородская область), в Каменск-Шахтинском ( Ростовская область), а также на территории АР Крым (Новоозерное)", – добавили в Главном управлении разведки.

Скибицкий также отметил, что наращивание группировки войск РФ, прежде всего в Западном и в Южном военных округах, началось сразу после начала агрессии против Украины.

Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" на территории временно оккупированного Крыма

Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" на территории временно оккупированного Крыма

Полностью интервью можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день Россия завершает формирование двух новых армий и армейского корпуса. Достижение оперативных возможностей армий ожидается до конца 2021 года.

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Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Российская военная угроза Аннексия Крыма Война на Донбассе
Персона
Вадим Скибицкий
Место
Украина
Теги
Главное управление разведки Министерство обороны Украины
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Псаки тоже обещала флот США отправить к берегам Беларуси
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Ukraine The
Ukraine The
Ну вот давно такого не было. И вот опять приближаются дивизии конных бурят. Доколе?
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
фантазия разгулялась на всю с.ц.и.к.у.ху.
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