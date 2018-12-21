Россия направила в Азовское море вооруженный ракетный фрегат: что известно

Российская Федерация направила ракетный фрегат с вертолетом на борту в сторону Азовского моря. Он уже двигается к его акватории.

О передвижении российского военного судна сообщил очевидец информационного агентства Reuters. Данные об этом появилась на странице СМИ в Twitter.

Отмечается, что фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии во временно оккупированном Крыму.

Ракетный фрегат Википедия

Тем временем Telegram-канал "Караульный" сообщает, что корабль вооружен двумя торпедными аппаратами калибром 533 мм, реактивным противоторпедным бомбометом, автоматической 100-миллиметровой артустановкой А-190, ракетами "Калибр-НК" или сверхзвуковыми ПКР "Оникс". Также на вооружении фрегата — две вертикальные пусковые установки по 12 зенитных ракет комплекса "Штиль-1" (аналог "Бука") и две шестиствольные пушки АК-630М.

В свою очередь на Telegram-канале WarGonzo отметили, что речь якобы идет о сторожевом корабле (фрегате) "Григоровиче", который выполняет "плановые задачи" в акватории Черного моря.

Российский ракетный фрегат с вертолетом на борту движется в направлении Азовского моря -- очевидец Рейтер pic.twitter.com/1hDBAwnQzV — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 21 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

Позднее в оккупированном Крыму официально подтвердили, что захваченных россиянами в Керченском проливе украинских моряков вывезли в Москву.

19 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.

В Министерстве иностранных дел России нервно отреагировали на эти слова, расценив их как "безответственную провокацию".