Россия направила боевую подлодку в Черное море: что происходит

Подводная лодка Черноморского флота "Старый Оскол", которая оснащена крылатыми ракетами "Калибр", вышла в море.

Как рассказали в пресс-службе флота, в Черном море экипаж подлодки отработает различные учения с морской авиацией и противолодочными кораблями ЧФ, а также проведет тренировку по покладке лодки на грунт.

Ранее на субмарине провели внутрикорабельные учения по управлению и погружению на различные глубины, как в дрейфе, так и на ходу.

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Подлодка "Старый Оскол" поступила на Черноморский флот в 2015 году. Всего для ЧФ построено шесть таких субмарин. Их скорость составляет до 20 узлов, автономность плавания — 45 суток, экипаж — более 50 человек.

"Старый Оскол" Военное обозрение

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черное море зашли военные корабли НАТО для участия в военно-морских учениях. По словам министра обороны Степана Полторака, корабли НАТО будут заходить в украинские морские порты почти каждый месяц в 2019 году.

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