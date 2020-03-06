Россия напичкала Крым ядерным оружием: раскрыты секретные данные

Российская Федерация незаконно разместила во временно оккупированном Крыму ракеты с ядерными боеголовками, а также самолеты, которые могут их нести.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал эксперт по морскому праву, советник инициативы "Друзья Украины" Фонда "США-Украина" Богдан Устименко.

По его словам, в январе 2015 года оккупантами в Крыму был сформирован территориальный орган 12-го Главного управления Министерства обороны РФ (12 ГУ). Его основная цель – ядерно-техническое обеспечение (осуществление управления и контроля за поддержанием, развитием и эксплуатацией ядерного арсенала).

"Из нескольких источников есть информация о том, что ракеты с ядерными боеголовками с 2016 года хранятся в районе военной части под номером 6915 в селе Краснокаменка возле Феодосии (в советское время часть имела номер 62047, объект "Феодосия-13"). Официально эта часть сейчас принадлежит Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Также является установленным разведками фактом, что на территории полуострова перманентно находятся системы вооружений, в том числе самолеты, способные нести ядерное оружие", – рассказал Устименко.

Он добавил, что в этой связи под угрозой вероятного удара со стороны России находится не только Украина, но и весь восточный фланг НАТО, а также штаб-квартира Шестого флота США в итальянском Каподичино.

Ядерное оружие России "Зеркало недели"

"Итак, Россия фактически дважды нарушила Будапештский меморандум: первый раз – когда вторглась в суверенную Украину, а второй – когда разместила оружие с ядерными боеголовками в пределах международно признанных границ Украины, которая добровольно отказалась от ядерной силы на основании международного договора, являющегося источником международного права", – делает вывод эксперт.

Он подчеркнул, что утверждения российских пропагандистов о том, что Будапештский меморандум является лишь клочком бумаги и не имеет юридической силы – очередной фейк и элемент информационной войны, который в свое время был успешно применен против Украины и активно используется агентурой Кремля сейчас.

Следовательно, убежден Устименко, Украине следует немедленно применить пункт 6 Будапештского меморандума и созвать США, Великобританию и РФ для выполнения предоставленных гарантий в обмен на отказ нашей страны от ядерных боеприпасов.

Ядерные комплексы России в Крыму "Антикор"

"Да, нельзя ожидать молниеносного "чуда" от обращения к юридически действующему Будапештскому меморандуму, но этот шаг поможет официально привлечь мощных союзников Украины – США и Великобританию к переговорам с РФ о демилитаризации и деоккупации украинских территорий. В то же время, необходимо иметь стратегическое понимание того, что политическая ситуация в самой РФ не всегда будет такой, какой она есть сейчас. Поэтому Украине необходимо быть готовой к различным сценариям развития событий", – полагает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Устименко предупредил, что есть высокая вероятность того, что Россия захочет осуществить новое вторжение в Украину с моря осенью 2020 года. В случае реализации этого сценария под угрозой могут оказаться три города – Одесса, Херсон и Николаев.

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