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5 марта • обновлено в 12:56
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Россия начала захват Донбасса в 2001 году – Данилов

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия готовилась к оккупации Донбасса и захвату Крыма еще с 2001 года.

Своим мнением он поделился в интервью UA: Українському радіо. Данилов ответил, почему не было массового сопротивления агрессору.

"Такая ситуация началась еще с 2001 года, когда к власти в России пришел Путин. У них был план, они четко понимали, чем это закончится. И в 2007 году я говорил, что они хотят забрать наш Крым, занять территории Донецкой и Луганской областей, потому что для человека с аналитическим складом ума это уже тогда лежало на поверхности", – рассказал он.

Данилов заявил, что Россия начала захват Донбасса в 2001 году

Данилов заявил, что Россия начала захват Донбасса в 2001 году

Цензор.НЕТ

По словам Данилова, россияне занимались этими территориями и проникали в органы власти. Было очень много внутренних агентов.

"Но сейчас мы проснулись, объединились, поняли, что для нас Украина и как она нам дорога", – резюмировал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов высказал убеждение, что с жителями временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей "надо общаться" как с украинцами и "объяснять им ситуацию".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Чубатые, какая вам разница кто вас епёт?
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, это вранье. С 1991-го!!!!
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Klymko Bogdan
Klymko Bogdan
Вспоминается Тузла .А ещё в Ютубе есть пророческие слова чеченского командира Д.Дудаева
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