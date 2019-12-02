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2 декабря • обновлено в 22:15
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Россия начала стягивать танки к границе с Украиной: фотофакт

21.1т
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Россияпо железнодорожным путям отправляет в сторону Украины эшелоны с танками.

Об этом в Facebook сообщила Светлана Журавель, которой прислал фото друг из РФ.

"Фото сделаны в Ростовской области на станции Репная. Два дня подряд идут эшелоны с танками в сторону Донецка. Офигенное "перемирие" и "разведение войск", – написала она в сети.

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Также были опубликованы фото танков со станции Лихая, Ростовская область РФ. По ее словам, эшелон с танками шел в Гуково (Россия) на оккупированную Луганщину через Каменск.

Кроме того она добавила, что россиянин, который прислал ей фото, видел как армия РФ в 2014 уничтожала Луганск.

"Сам видел как в 2014 году русские вертолеты бомбили Луганск,а списали это на ВСУ. Пока российские Ка-52 и Ми-24 хр*начили по Краснодонскому району и Луганску, местному населению рассказали, что их бомбит киевская хунта", – отметила она.

Танки в Ростовской области

Танки в Ростовской области

Facebook Светлана Журавель

Танки в Ростовской области

Танки в Ростовской области

Facebook Светлана Журавель

Танки в Ростовской области

Танки в Ростовской области

Facebook Светлана Журавель

Танки в Ростовской области

Танки в Ростовской области

Facebook Светлана Журавель

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото смертоносных боеприпасов, которыми российские оккупанты не прекращают обстреливать Донбасс.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия Ростов-на-Дону
Тег
Новости России
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Комментарии
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Ка52 бомбили, а местным рассказывали" Местное население Луганска совсем идиоты и не в состоянии отличить Камовские вертушки от "крокодилов" первых модификаций, состоящих на вооружении ВСУ.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Будьте скромнее, свидодрыстуны. Поверьте, т-62 явно предназначены не вам. Кстати, мадам журнализд и активизд, молодец, что этим рассказом полностью "сдали как стеклотару" своего информатора. Ссылки на маленькие полустанки - отличная наколка для контрразведки.
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Wick John
Wick John
Россия ещё не напала на руину а укро свиньи уже обдрыстали шаровары и попрятались в схроны
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Wick John, свинья - это твоя повседневность дристать в шаровары
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Кор Павел
Кор Павел
Hecke Josef, все в сортир негожа с полными гароварами тут по инету бегать
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