Россия начала стягивать танки к границе с Украиной: фотофакт

Россияпо железнодорожным путям отправляет в сторону Украины эшелоны с танками.

Об этом в Facebook сообщила Светлана Журавель, которой прислал фото друг из РФ.

"Фото сделаны в Ростовской области на станции Репная. Два дня подряд идут эшелоны с танками в сторону Донецка. Офигенное "перемирие" и "разведение войск", – написала она в сети.

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Также были опубликованы фото танков со станции Лихая, Ростовская область РФ. По ее словам, эшелон с танками шел в Гуково (Россия) на оккупированную Луганщину через Каменск.

Кроме того она добавила, что россиянин, который прислал ей фото, видел как армия РФ в 2014 уничтожала Луганск.

"Сам видел как в 2014 году русские вертолеты бомбили Луганск,а списали это на ВСУ. Пока российские Ка-52 и Ми-24 хр*начили по Краснодонскому району и Луганску, местному населению рассказали, что их бомбит киевская хунта", – отметила она.

Танки в Ростовской области Facebook Светлана Журавель

Танки в Ростовской области Facebook Светлана Журавель

Танки в Ростовской области Facebook Светлана Журавель

Танки в Ростовской области Facebook Светлана Журавель

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото смертоносных боеприпасов, которыми российские оккупанты не прекращают обстреливать Донбасс.

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