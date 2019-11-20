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20 ноября • обновлено в 14:50
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Стягивают танки и технику: Россия устроила подозрительный "движ" на Донбассе

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На временно оккупированной территории Донбасса заметили массовое передвижение военной техники Российской Федерации. Речь идет о танках, БМП, топливозаправщиках.

Кроме того, страна-агрессор под видом гуманитарной помощи везет террористам огромные партии горюче-смазочных материалов. Об этом на своей странице в Facebook написал военный эксперт, координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

"На Донецкой кольцевой в Пролетарском районе фиксировалась автоколона из 11 армейских топливозаправщиков, двигавшихся в западном направлении. Через Торез на север проследовало четыре трала с танками. В районе Каштанового замечено передвижение через Ясиноватую отдельных единиц ББМ (судя по всему, БМП) и автотранспорта, как к линии фронта, так и в обратном направлении. Фиксировался проезд до семи единиц", – написал он.

Машовец добавил, что в районе Калиново, помимо всего, противник продолжает дооборудовать ряд скрытых огневых позиций для 120-мм минометов.

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О том, что российские оккупанты не намерены придерживаться мирных договоренностей, свидетельствуют и продолжающиеся обстрелы позиций сил ООС, а также гражданского населения.

Так, по словам Машовца, в период с 12 по 19 ноября подразделения 1-й и 2-й оперативных группировок российских оккупационных войск на Донбассе осуществили 107 огневых налетов. В ходе открытия и ведения огня вооруженные формирования оккупантов использовали – автоматическое стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы, ручные и станковые гранатометы, штатное вооружение БМП-1/2, в отдельных случаях – ЗУ-23-2 и ПТРК, а также применяли вооружение, подпадающее под ограничения, согласно положений Минских соглашений. Это 122-мм артиллерийские системы, 100-мм противотанковые орудия и 120/82-мм минометы.

Танки России на Донбассе

Танки России на Донбассе

ВВС

"Огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Новотошковское, Пивденное, Хутор Вольный, Золотое, Луганское, Троицкое, Новолуганское, Зайцево, Пески, Марьинка, Верхнеторецкое, Лебединское, Новоселовка, Новотроицкое, Березовое, Славное, Красногоровка, Светлодарск, Гнутово, Пищевик, Тарамчук и Широкино", – уточнил военный эксперт.

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Кроме того, оккупанты не прекращают активное ведение воздушной разведки с применением БПЛА для выявления изменений в боевых порядках группировки Объединенных сил и активизировали действия снайперских и маневренных групп РЭР/РЭБ практически вдоль всей линии соприкосновения.

"При этом артиллерийские и минометные расчеты противника, выделенные в так называемые "дежурные силы", находились в состоянии постоянной боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил. С ними ежедневно проводились тренировки", – отмечается в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, незаконные вооруженные формирования России имитируют обстрелы на участках разведения войск на Донбассе для дискредитации подразделений Объединенных сил. Так, 18 ноября наблюдатели СММ ОБСЕ заметили вблизи Петровского, что в районе разведения сил, 10 саперов из состава группировок оккупантов.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Тег
Информационное сопротивление
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"Мурлокотан Паштетофф-сосискин" ))))))) Свидури-это ваше официальное экспертное лицо???!!!!!!!!!!))))))))
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фил филька
фил филька
помню обозик писал: "более 80 тысяч военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов" а щас че та измельчал. единицами и штуками измеряет технику и людей)))
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