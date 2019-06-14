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Россия начала паспортизацию жителей "Л/ДНР": первые подробности

1.1тЧитать материал на украинском

Первая группа жителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") прибыла в РФ для получения российских паспортов.

Документы они будут получать в селе Покровское Ростовской области. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщают сепаратистские ресурсы.

По словам начальника так называемой миграционной службы "ДНР" Владимира Краснощека, границу пересек автобус с 34 людьми.

Жители "ДНР" отправились за российскими паспортами

Жители "ДНР" отправились за российскими паспортами

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Жители "ДНР" отправились за российскими паспортами

Жители "ДНР" отправились за российскими паспортами

Он уточнил, что в дальнейшем такие рейсы будут совершать "практически ежедневно" в соответствии с представленными российским органам списками.

"К настоящему моменту из ДНР в Россию отправили 7,5 тысячи заявлений на получение российского гражданства. Всего их было получено более восьми тысяч", - добавил Краснощек.

За российскими паспортами также поехали 30 человек из самопровозглашенной "ЛНР".

"Отправился первый автобус по маршруту Луганск-Новошахтинск. Первая группа из 30 человек. Это пока пробный вариант, в дальнейшем, я думаю, количество будет увеличиваться", - заявил так называемый министр инфраструктуры и транспорта "ЛНР" Владимир Евдохин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Тег
Новости ДНР
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Что банберы, истерика?))) Вам тупым когда сказали что Республики вас найух послали и строят свои страны?))) Педро поймайте и спросите почему врал вам тупым)))
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Мир Миру
Мир Миру
Малороси готуються до виїзду на ПМЖ в Сибір. Москва ж не резинова.
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
ДУРАЧКИ, ДУРАЧКИ... СДАВАЙТЕ ВАШИ ПАСПОРТИ... ИДИОТОС!!!
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CARGO 100
CARGO 100
Kotlyar Vovchik, а сдавать то и не надо. Они при своём и с Российским ...
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