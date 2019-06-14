Россия начала паспортизацию жителей "Л/ДНР": первые подробности

Первая группа жителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") прибыла в РФ для получения российских паспортов.
Документы они будут получать в селе Покровское Ростовской области. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщают сепаратистские ресурсы.
По словам начальника так называемой миграционной службы "ДНР" Владимира Краснощека, границу пересек автобус с 34 людьми.
Жители "ДНР" отправились за российскими паспортами
Жители "ДНР" отправились за российскими паспортами
Он уточнил, что в дальнейшем такие рейсы будут совершать "практически ежедневно" в соответствии с представленными российским органам списками.
"К настоящему моменту из ДНР в Россию отправили 7,5 тысячи заявлений на получение российского гражданства. Всего их было получено более восьми тысяч", - добавил Краснощек.
За российскими паспортами также поехали 30 человек из самопровозглашенной "ЛНР".
"Отправился первый автобус по маршруту Луганск-Новошахтинск. Первая группа из 30 человек. Это пока пробный вариант, в дальнейшем, я думаю, количество будет увеличиваться", - заявил так называемый министр инфраструктуры и транспорта "ЛНР" Владимир Евдохин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности.
Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе по указу президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.
Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий.
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