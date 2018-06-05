Россия начала масштабные учения у границы с Украиной

Россия начала масштабные военные учения у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

В частности речь идет о маневрах военной авиации при участии средств противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота, сообщают российские СМИ со ссылкой на минобороны РФ.

Мероприятия пройдут в оккупированном Крыму, а также в Ростовской области и Краснодарском крае. Часть маневров запланированы на полигоне в 80 км от украинской границы.

"В ходе учений экипажи боевых самолётов выполнят бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемым ракетным оружием по береговым целям", – сказано в сообщении для прессы.

Отмечается, что истребители и бомбардировщики выполнят стрельбы ракетами "воздух-воздух", а вертолеты армейской авиации обеспечат огневую поддержку высадке десанта морской пехоты Черноморского флота.

"Также в рамках учения средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря", – добавили в минобороны РФ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили, что Россия тайно испытала сверхдальное оружие.