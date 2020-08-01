Россия может перейти к захвату новых территорий Украины – разведка

Анализ Службы внешней разведки Украины свидетельствует о том, что в перспективе Россия может перейти к масштабной военной операции для захвата новых территорий Украины.

Об этом на ZN.UA написал глава ведомства Валерий Кондратюк, назвав также факторы, которые могут этому способствовать.

"Наш анализ свидетельствует, что в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий", – подчеркнул глава СВРУ.

По его мнению, к такому развитию событий могут привести несколько факторов:

необходимость отвлечения внимания от ряда внутренних российских проблем (снижение рейтинга российской власти из-за ухудшения жизни населения, стремительное падение экономики, ослабление вертикали власти, фронда региональных элит);

потребность решения социально-экономических проблем временно оккупированного Крыма (водоснабжение, провал курортного сезона);

концентрация внимания украинских ведущих международных партнеров исключительно на собственных внутренних проблемах (сложные избирательные процессы, радикальное обострение социальных, демографических и экономических вопросов, беженцы, терроризм).

Также Кондратюк рассказал о политических угрозах со стороны России в адрес Украины.

"Мы фиксируем попытки российских спецслужб проводить специальные операции для внесения раздора в украинское общество и подрыва основ украинской государственности. Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию "искусственности украинской идентичности и государства" (в последнее время этот дискурс нам навязывают как извне, так и изнутри). Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы предала предвыборные обещания по долгожданному миру в Донбассе", – пояснил он.

По словам главы службы разведки, для этого Москва использует разные нешаблонные методы.

"Чаще всего своеобразными "фирменными инструментами" становятся провокации, использование агентуры влияния, террор и политические убийства, что неоднократно подтверждалось как в Украине (убийства разведчика М.Шаповала и российского политика Д.Вороненкова в Киеве, контрразведчика А.Хараберюша в Мариуполе и других), так и за ее пределами. Последним примером стали события в Германии и Австрии (убийства российских политэмигрантов Зелимхана Хангошвили в Берлине и Мамихана Умарова на окраине Вены), что в который раз заставляет цивилизованный мир задуматься, не превратилась ли Россия в страну – спонсора терроризма", – подытожил Кондратюк.

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