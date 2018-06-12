Россия может отдать Сенцова и Кольченко Турции - Джемилев

Турция может выступить посредником при обмене украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко, как это было с представителями Меджлиса Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

Данную точку зрения озвучил уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев в эфире телеканала ATR.

Он отметил, что, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава РФ Владимир Путин "просто так ничего не отдает".

"Мы знаем, что Умерова и Чийгоза обменяли на двух профессиональных убийц, сотрудников ГРУ, которые занимались убийством чеченских диссидентов. Но я все равно сказал (Эрдогану. – Ред.): "Может, у вас в заначке есть эти бандиты; может, обменяем все-таки на наших патриотов". Он сказал: "Подумаем". Такой обмен не исключается", – рассказал Джемилев.

Мустафа-ага также подчеркнул, что жизнь Сенцова и Кольченко представляет для Украины большую ценность.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чийгоз и Умеров были выданы Турции 25 октября 2017 года. Освобождение лидеров крымских татар стало возможным благодаря договоренностям между президентом Петром Порошенко и главой Турции Реджепом Тайипом Эродоганом. Политзаключенные были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

31 мая Кольченко объявил голодовку в знак поддержки Сенцова, однако уже 7 июня был вынужден прекратить ее по состоянию здоровья.