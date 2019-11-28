"Слушанье будет в Гааге": Россия может оказаться в газовой ловушке из-за Украины

Если после истечения действующего газового контракта с Украиной Россия продолжит поставлять голубое топливо на временно оккупированный Донбасс, то окажется в собственной ловушке. Ведь это будет доказательством того, что она финансирует терроризм.

Об этом в своем видеоблоге на YouTube заявил украинский журналист Роман Цимбалюк, подчеркнув, что в таком случае агрессору таки придется предстать перед Гаагским трибуналом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Знаете, что любопытно? Что сейчас на оккупированную часть Донбасса "Газпром" продолжает поставлять газ бесплатно, за счет российского потребителя. Но на основании чего они это делают? На основании действующего контракта. Раньше они выдвигали эти счета "Нафтогазу" и требовали оплатить. Но в Стокгольме сказали: "Раз вы эту территорию оккупировали, значит, вы не можете требовать оплаты этих счетов", – объяснил журналист.

Гаагский трибунал

Однако когда указанный газовый контракт истечет, подчеркивает Цимбалюк, возникнет вопрос: на каком основании газ будет поставляться в ОРДЛО?

"Получится, что они без контракта будут поставлять газ в ОРДЛО. И если международные институции признают эти псевдогосударственные образования террористическими структурами, у нас будет прекрасный кейс, чтобы показать, как Россия спонсирует терроризм. И в Гааге слушанье по этому поводу будет", – уверен Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с главой России Владимиром Путиным подписание нового газового договора.

По его словам, подписание нового газового договора о транзитеявляется приоритетом не только для Украины. Ведь Россия и Европейский Союз якобы также заинтересованы в долгосрочном контракте.

В свою очередь журналист Виталий Портников считает, что попытка снова договориться с Россией о дешевом газе грозит Украине новым витком войны, смертями тысяч людей и потерей еще больших территорий.

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