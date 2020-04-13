Россия может начать полномасштабное наступление – волонтер предупредил об опасности "быстрого мира"

Сценарий полномасштабного нападения России на Украину все еще абсолютно реален.

Как заявил в интервью "Апострофу" израильский волонтер и инструктор подразделений Национальной гвардии Украины Цви Ариели, не исключена возможность полномасштабного нападения РФ на какой-то регион или полностью на Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Цви Ариели

"Это абсолютно реально. Это уже произошло – у нас физически забрали территорию. Мы на это должны бросить все силы, а договариваются пусть дипломаты. Это два параллельных процесса", – отметил он.

По словам волонтера, быстрый мир с РФ возможен только тогда, когда Украине решит сдаться, выполнив все договоренности на российских условиях.

"Я не буду говорить, что они правильные или неправильные, но там есть такое: провести выборы. Но это конец, этого нельзя делать. Мы не можем вернуть себе области на их условиях, мы не можем, условного, Моторолу или кого-то еще, принять как полноправного члена украинского государства. И неважно – маргиналы, не маргиналы, националисты, демократы – никакой патриот этого не поймет. Этого нельзя делать ни в коем случае", – подчеркнул Ариели.

Он отметил, что какие-то катастрофы и экономические ухудшения могут вынудить Россию "отказаться от излишнего груза".

"Но, сейчас это выглядит так: они могут нам позволить прекратить эту войну, но мы не можем перестать быть украинским независимым государством, мы не должны этого делать", – добавил волонтер.

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал OBOZREVATEL, что с началом войны в Украине Европа оказалась не готова к прямому противодействию России. Западные страны предпочли не "раздражать" РФ.