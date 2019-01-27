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Россия минирует Донбасс: стали известны тревожные данные

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Вооруженные формирования Российской Федерации нагло продолжают минировать территории вблизи линии разграничения сторон, подвергая опасности мирных граждан Донбасса.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице операции Объединенных сил в Facebook. По данным отчета СММ ОБСЕ, примерно в трех километрах к северу от поселка Лысое (юго-восточнее Луганска) команда наблюдателей впервые зафиксировала предупредительный знак о минной опасности с надписью на русском языке, который был установлен ориентировочно в двух метрах от дороги.

"Воины Вооруженных сил Украины, сотрудники ГСЧС и представители гражданских и военных администраций Донецкой и Луганской областей прилагают много усилий, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни. С этой целью систематически проводятся работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины, гранаты, на территории вблизи линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

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К сожалению, отмечают в СЦКК, мирные инициативы в этом направлении проявляет исключительно украинская сторона, в то время как оккупационная администрация и вооруженные формирования Российской Федерации демонстрируют лишь заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе.

Россия минирует Донбасс: стали известны тревожные данные

Украинская сторона СЦКК еще раз призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации не игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны линии разграничения, а также проблемы экологической безопасности региона и восстановления гражданской инфраструктуры Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в результате подрыва на мине на Донбассе погиб 43-летний боец ВСУ Юрий Олейник.

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