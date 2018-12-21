Россия кинула: в ''ДНР'' рассказали о позорном отступлении из украинских городов

Террористы "ДНР" в 2014 году ожидали помощь от России, чтобы противостоять наступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский в интервью пропагандистскому изданию ФАН, пожаловавшись, что ВСУ отвоевывали захваченные территории по нескольким причинам.

"Вовлеченные в процесс не были профессионалами — включая меня. Я ведь не считаю себя военным профессионалом. Я считаю себя человеком, близким к этому направлению, но в то же время не имевшим на тот момент ни достаточных академических знаний, ни практики. Некоторые переоценивали возможности России в плане вмешательства в развитие конфликта. Некоторые, как теперь уже ретроспективно можно сказать, наивно полагали, что Россия вмешается, введет войска, поддержит, и достаточно создать очаг напряженности, очаг сопротивления, чтобы спровоцировать Россию войти на эти территории", – сказал он.

По словам Ходаковского, террористы не были готовы к отступлению, потому что оно "стало неожиданностью".

"В тот момент мое подразделение удерживало два направления — Днепропетровское — Первомайск-Пески и Харьковское — Ясиноватая и близлежащие поселки. То есть основные западные направления, по которым ожидалось наступление противника, были под моим контролем. И когда осуществился выход из Славянска, задача по спешному формированию новой линии обороны, уже у границ Донецка, легла на мои плечи", – пожаловался он.

Террорист Александр Ходаковский Газета.Ру

Ходаковский добавил, что боевики получили небольшую фору от украинских военных и встретили ВСУ на рубеже Ясиноватая — Авдеевка.

"Авдеевка оказалась в руках противника по очень тривиальной причине. Пресловутая "семикомандирщина", которая на тот момент существовала, делала карту обороны на подступах к Донецку очень пестрой — здесь одно подразделение находилось, там другое. Несмотря на наше "штрихпунктирное" взаимодействие и попытки поддерживать смежные подразделения, они не входили в наше непосредственное подчинение. Авдеевку тоже удерживала группа порядка 90 человек", – сказал Ходаковский.

Террорист также добавил, что выдвинул наблюдательную позицию за Авдеевку перед тем, как ВСУ зашли в город, а 90 боевиков вышли из населенного пункта, покинув позиции.

"Мои люди, 12 человек, которые вели наблюдение и имели противотанковую позицию с ПТУРом, оказались практически отрезанными, и мне пришлось приложить усилия для того, чтобы их оттуда эвакуировать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходаковский рассказал, что террорист "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) захватил Славянск в 2014 году с мыслью, что российская армия зайдет на восток Украины следом за ним.