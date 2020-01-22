Россия изменила тактику на Донбассе: в ОС сообщили неожиданные новости

"Л/ДНР" снизили интенсивность обстрелов на Донбассе. Так 21 января формирования нарушили режим прекращения огня 3 раза.
Ни один украинский воин в результате боевых действий не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.
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Два обстрела по нашим позициям зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
недалеко от населенного пункта Красногоровка – из стрелкового оружия;
рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник применил минометы калибра 82-мм – 4 мины, станковый противотанковый гранатомет – 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 января вражеский снайпер убил 24-летнего воина Вооруженных сил Украины Алексея Кучкина. Мужчина был родом с Харьковщины.
Также погиб 24-летний Алексей Василевский. Боец "Штаба национальной защиты" умер от пули снайпера.
16 января, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
18 января от пули врага погиб украинский воин Валерий Закусило из 72 бригады Черных Запорожцев.
19 января погиб еще один боец 72-й бригады Александр Слободанюк.
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