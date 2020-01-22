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22 января • обновлено в 07:42
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Россия изменила тактику на Донбассе: в ОС сообщили неожиданные новости

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"Л/ДНР" снизили интенсивность обстрелов на Донбассе. Так 21 января формирования нарушили режим прекращения огня 3 раза.

Ни один украинский воин в результате боевых действий не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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Два обстрела по нашим позициям зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • недалеко от населенного пункта Красногоровка – из стрелкового оружия;

  • рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник применил минометы калибра 82-мм – 4 мины, станковый противотанковый гранатомет – 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Россия изменила тактику на Донбассе: в ОС сообщили неожиданные новости

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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