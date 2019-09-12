Россия избавилась от главного свидетеля МН17: где "всплыл" Цемах

Дочь выданного России в рамках обмена свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированную территорию Донбасса.
Об этом сообщило "Настоящее Время". В какой именно населенный пункт вернулся бывший террорист "ДНР", Мария Левченко-Цемах не уточнила.
Известно, что дочь живет в оккупированном террористами Харцызске, недалеко от Снежного Донецкой области, где жил ее отец до задержания украинскими спецслужбами.
Владимир Цемах, подозреваемый по делу MH17
Коллаж
Кроме того, Левченко-Цемах отметила, что ее отец все еще находится в статусе свидетеля, и поэтому ему не будут нанимать адвоката.
"Все, кто хотел, от отца свидетельство получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не прячется, скрывать ему нечего", – заявила она.
По ее словам, Цемах дал показания "всем сторонам", в том числе следователям из Нидерландов.
"Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность", – отметила она.
На вопрос о дальнейших планах дочь Цемаха ответила: "Жить".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Он стал участником обмена пленными по формуле 35 на 35.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.
11 сентября дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.
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