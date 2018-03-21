Россия испытала химоружие на чеченцах и Ющенко - Закаев

Россия использовала токсичные вещества, похожие на те, которыми был отравлен в Великобритании экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль, для ликвидации чеченских повстанцев еще в 2003 году.

Об этом рассказал лидер Чеченской республики в изгнании Ахмед Закаев, отметив, что тогда же с ним связывался представитель РФ который специально приехал в Лондон, чтобы предупредить его.

"Он представлял какую-то структуру. Хотя он не представился, но это был очень информированный человек, потому, что он знал о чем идет речь. Он приводил конкретные данные, в каком году лаборатория была закрыта по указу Ельцина и где она расположена. Она находится в Санкт-Петербурге, после прихода к власти Путина по указу президента химическая лаборатория по изготовлению ядов восстановила свою работу. И было решено использовать эти яды на бойцах чеченского сопротивления, которые продолжали бороться в горах", -- рассказал Закаев в интервью "Сегодня".

Он также отмечает, что через некоторое время слова его информатора подтвердились, когда в том же 2003 году был отравлен Хаттаб, доброволец с Ближнего Востока в Чечне.

"Он получил письмо, а после того, как он прочитал это письмо, ему стало плохо и через несколько дней он умер. Произошла утечка, мол, Россия провела спецоперацию по ликвидации, как они любят говорить, международного террориста. И когда Патрушеву (тогдашний глава ФСБ. – Ред.) задали вопрос, что это было и как удалось ликвидировать Хаттаба, он сказал "это наше ноу-хау". И потом это "ноу-хау" уже начало появляться не только в Чечне, но и в России", - рассказал Закаев.

При этом лидер чеченцев указывает, что Кремль стоит и за убийством российского депутата и журналиста Юрия Щекочихина, который умер в 2003 году после скоротечной болезни, вызванной, по мнению врачей, тяжелой интоксикацией, расследовавшего убийство на Дубровке.

"Кроме того вы помните отравление бывшего президента Украины Ющенко, это все – звенья одной цепи. В конечном итоге сегодня это проявилось в Великобритании, и специалисты уже сделали выводы, что это химоружие", - добавил Закаев.

Как сообщал "Обозреватель", Скрипаля отравили нервнопаралитическим веществом, разработанным еще во времена СССР.