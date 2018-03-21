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Россия испытала химоружие на чеченцах и Ющенко - Закаев

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Россия использовала токсичные вещества, похожие на те, которыми был отравлен в Великобритании экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль, для ликвидации чеченских повстанцев еще в 2003 году.

Об этом рассказал лидер Чеченской республики в изгнании Ахмед Закаев, отметив, что тогда же с ним связывался представитель РФ который специально приехал в Лондон, чтобы предупредить его.

"Он представлял какую-то структуру. Хотя он не представился, но это был очень информированный человек, потому, что он знал о чем идет речь. Он приводил конкретные данные, в каком году лаборатория была закрыта по указу Ельцина и где она расположена. Она находится в Санкт-Петербурге, после прихода к власти Путина по указу президента химическая лаборатория по изготовлению ядов восстановила свою работу. И было решено использовать эти яды на бойцах чеченского сопротивления, которые продолжали бороться в горах", -- рассказал Закаев в интервью "Сегодня".

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Он также отмечает, что через некоторое время слова его информатора подтвердились, когда в том же 2003 году был отравлен Хаттаб, доброволец с Ближнего Востока в Чечне.

"Он получил письмо, а после того, как он прочитал это письмо, ему стало плохо и через несколько дней он умер. Произошла утечка, мол, Россия провела спецоперацию по ликвидации, как они любят говорить, международного террориста. И когда Патрушеву (тогдашний глава ФСБ. – Ред.) задали вопрос, что это было и как удалось ликвидировать Хаттаба, он сказал "это наше ноу-хау". И потом это "ноу-хау" уже начало появляться не только в Чечне, но и в России", - рассказал Закаев.

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При этом лидер чеченцев указывает, что Кремль стоит и за убийством российского депутата и журналиста Юрия Щекочихина, который умер в 2003 году после скоротечной болезни, вызванной, по мнению врачей, тяжелой интоксикацией, расследовавшего убийство на Дубровке.

"Кроме того вы помните отравление бывшего президента Украины Ющенко, это все – звенья одной цепи. В конечном итоге сегодня это проявилось в Великобритании, и специалисты уже сделали выводы, что это химоружие", - добавил Закаев.

Как сообщал "Обозреватель", Скрипаля отравили нервнопаралитическим веществом, разработанным еще во времена СССР.

Читайте все новости по теме "Яд "Новичок"" на Обозревателе.

Тема
Яд "Новичок"
Персоны
Виктор ЮщенкоАхмед ЗакаевВладимир ПутинСергей Скрипаль
Место
Россия
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