Россию уличили в применении химоружия в Украине: названа дата

Россия начала использовать химическое оружие против украинцев с 19 января 2014 года.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Юрий Колесников.

Эксперт напомнил, что во время Революции Достоинства силовики использовали против протестующих аэрозольные гранаты, которые предоставила Россия.

"Во время Майдана использовались аэрозольные гранаты. В результате люди получили тяжелые заболевания легких", - отметил он.

По словам эксперта, вещество, которое использовалось в этих аэрозолях, в конце концов было признано как не относящееся к полицейским средствам.

"Это боевое ядовитое вещество. Они с 19 января 2014 года использовали против нас химическое оружие", - уверен Юрий Колесников.

Ранее Колесников в эфире ObozTV заявил о терактах, которые Россия может реализовать с помощью нервно-паралитических газов.