Россия использовала скандал в украинской оборонке: результаты расследования

Вред для украинского оборонного сектора, вызванный скандалом в "Укроборонпроме", несопоставим с медийным ажиотажем, который всколыхнул страну накануне президентских выборов.

Российская Федерация использовала результаты расследования журналиста Дениса Бигуса о коррупции в украинской оборонке в своих переговорах с международными партнерами Украины, пишет в своем материале на "Укринформе" журналист Лана Самохвалова.

Учитывая, что "Укроборонпром" называет импортозамещение частью своей повестки дня, недавний скандал имеет целью вытеснить Украину с международного рынка ремонта военной техники. По ее словам, многие эксперты подчеркивают, что вред для украинского оборонного сектора несопоставим с медийным ажиотажем, который всколыхнул страну накануне президентских выборов. Сам же "Укроборонпром" был вынужден оправдываться, отвечая в том числе на вопросы игроков рынка вооружений, на котором, как утверждают в концерне, все участники равны и имеют одинаковых доступ к участию в Гособоронзаказе.

"В Укроборонпроме отрицают, что некоторые особо "приближенные" компании и фирмы имели преференции, более того, концерн активно развивает сотрудничество с "Лигой частных предприятий ВПК", что, среди прочего, подразумевает рассекречивание больших массивов информации, касающейся формирования и реализации Гособоронзаказа, — написала Самохвалова.

Журналист подчеркнула важность тезиса "Укроборонпрома" о решении проблем с импортозамещением, в чем в последние годы были сделаны значительные шаги вперед.

"С 2014 года концерном реализуется программа импортозамещения, задачей которой является полный разрыв связей с военно-промышленным комплексом России. В ее рамках налажено сотрудничество с более 500 частными украинскими предприятиями, которые своей продукцией заменили комплектующие российского производства", — привела сообщение пресс-службы "Укроборонпрома" автор материала.

В концерне также заверили, что в сравнении с 2014-2015 годами все критические проблемы в данном направлении уже решены, в особенности в бронетанковой отрасли. То же самое касается и авиастроения.

В материале в то же время отмечается, что по словам одного из основателей Совета нацбезопасности Украины Владимира Горбулина, такие расследования являются "неплохим лекарством". Но при этом эксперт подчеркивает, что, проводя подобные расследования необходимо отделять политический аспект, осознавая и иные последствия.

"Оставаться на этих рынках в оборонной отрасли важно и для украинской безопасности, и для украинской экономики. Последний медиа-скандал с оружием — крайне неприятный инцидент, но не смертельный для нашего оборонного комплекса", — отметил Горбулин.

Основатель СНБО добавил, что подобных скандалов можно было бы избежать при условии изменения существующей системы "Укроборонпрома". В частности, речь идет о необходимости создания специальной комиссии по ВПК, которая бы занималась военно-технической политикой. Кроме того, не имеет смысла объединять в одной структуре тех, кто производит вооружение, и тех, кто его продает.

"Крайне важно, чтобы там работали профессионалы, люди, которые хорошо знают и исследуют производство", — резюмировал Горбулин.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укроборонпром" пройдет масштабный международный аудит.

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