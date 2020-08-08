Россия использовала Деркача для влияния на выборы в США: выводы контрразведки

Россия использовала бывшего "регионала", а ныне внефракционного народного депутата Андрея Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена. Пример с "пленками Деркача" стал одной из составляющих заявления главы Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины, посвященного деятельности противников США перед выборами, которые пройдут в стране осенью этого года.

Заявление Эванины было опубликовано на сайте организации.

По его словам, нынешние действия России "согласуются с публичной критикой Москвы" в адрес Байдена в те времена, когда он еще был вице-президентом США, "за его роль в политике администрации Барака Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России".

В качестве примера Эванина привел скандал вокруг "пленок Деркача". По его мнению, Деркач, опубликовавший эти записи, является "пророссийским украинским парламентарием". Цель Деркача, по мнению главы американского Наццентра контрразведки и безопасности — "подорвать кандидатуру Байдена и позицию Демократической партии".

В то же время позицию Трампа, по его словам, российские власти, напротив, пытаются улучшить.

"Некоторые связанные с Кремлем лица также стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", — заявил глава американской контрразведки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Деркач обнародовал очередную "сенсацию" о Порошенко. У пятого президента новую порцию "пленок" назвали грубо смонтированным фальсификатом. Резко в отношении скандальных заявлений экс-"регионала" высказался также секретарь СНБО Александр Данилов: он назвал очередные "пленки Деркача" мощной информационной российской агрессией. А журналисты провели собственный эксперимент и показали, как просто можно сфальсифицировать подобный "компромат".