Россия и США готовят важное соглашение по Донбассу: частная разведка раскрыла детали

Соединенные штаты Америки и Россия близки к соглашению о размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает "Апостроф".

Поэтапный подход в случае реализации станет значительным отходом от позиций Штатов и Кремля по вопросу миротворцев на Донбассе. Отмечается, власти РФ настаивали на том, что миссия должна быть ограничена линией соприкосновения между украинскими войсками и террористами "Л/ДНР". Тем временем, США и Украина настаивали на том, чтобы миротворцы находились по всему Донбассу.

Предполагается, что поэтапный подход обеспечит компромисс между позициями сторон. На данный момент детали нового предложения Вашингтона неизвестны.

По версии разведки, маловероятно, что Россия согласится на новый план до президентских выборов, потому что это будет означать уступку США. Но после этого Москва сможет открыть больше возможностей для переговоров. К тому же над РФ нависли новые санкции.

"Россия не собирается оставлять свои позиции на Востоке Украины, но допуск миротворцев ООН на линию фронта может продемонстрировать ее сотрудничество с Западом, оставив при этом открытой возможность для Москвы впоследствии заморозить процесс, если и когда она сочтет нужным", – сказано в материале.

В разведке отметили, что соглашение между США И Россией может привести к реальному развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее глава МИД Украины заявил, что Россия не доверяет миротворческой миссии и хочет сохранить оккупационную администрацию в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.