Россия хочет установить тотальный контроль в Керченском проливе: появились тревожные данные

После нападения на корабли ВМС Украины в ноябре прошлого года и пленения 24 украинских моряков Россия продолжает незаконную деятельность по установлению одностороннего контроля над Керченским проливом.

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление-Крым", из служебной записки "Капитана морского порта Керчь" С. Селезнева следует, что в Крыму активно осуществляют деятельность лоцманские организации.

В частности, речь идет о "Росморпорте", ООО "Юванс-Транс", ООО "Юг-Транзит", а также о субъекте "КПМ" (владелец более 60% ГТС, входящих в границы акватории "морского порта Керчь").

В ИС напомнили, что ранее установленные Керченской капитанией технические регламенты (режим) прохода судов через Керченский мост блокировали право прохода плавсредств типа "Панамакс", а также постоянно используются для ужесточения проверок и арестов иностранных судов ФСБ и Росгвардией РФ.

Документ подтверждает, что в период 2014-2018 года проводилась работа по подготовке нормативного обеспечения аннексии оккупированного Крыма путем установления правительством РФ границ морского порта Керчь, а также границ портов Феодосии, Ялты, Севастополя и Евпатории, которые были признаны международным сообществом оккупированными и закрыты Украиной для мореплавания.

"На сегодняшний день, постановлением правительства РФ от 30 декабря 2018 года № 1775 утверждены новые Правила установления или измерения границ территории морского порта, а также его расширения. В этой связи Службой капитана морского порта Керчь начата работа согласно вышеуказанному документу", - заключили в ИС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.

На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

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