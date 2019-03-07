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Россия хочет установить тотальный контроль в Керченском проливе: появились тревожные данные

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После нападения на корабли ВМС Украины в ноябре прошлого года и пленения 24 украинских моряков Россия продолжает незаконную деятельность по установлению одностороннего контроля над Керченским проливом.

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление-Крым", из служебной записки "Капитана морского порта Керчь" С. Селезнева следует, что в Крыму активно осуществляют деятельность лоцманские организации.

В частности, речь идет о "Росморпорте", ООО "Юванс-Транс", ООО "Юг-Транзит", а также о субъекте "КПМ" (владелец более 60% ГТС, входящих в границы акватории "морского порта Керчь").

В ИС напомнили, что ранее установленные Керченской капитанией технические регламенты (режим) прохода судов через Керченский мост блокировали право прохода плавсредств типа "Панамакс", а также постоянно используются для ужесточения проверок и арестов иностранных судов ФСБ и Росгвардией РФ.

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Документ подтверждает, что в период 2014-2018 года проводилась работа по подготовке нормативного обеспечения аннексии оккупированного Крыма путем установления правительством РФ границ морского порта Керчь, а также границ портов Феодосии, Ялты, Севастополя и Евпатории, которые были признаны международным сообществом оккупированными и закрыты Украиной для мореплавания.

"На сегодняшний день, постановлением правительства РФ от 30 декабря 2018 года № 1775 утверждены новые Правила установления или измерения границ территории морского порта, а также его расширения. В этой связи Службой капитана морского порта Керчь начата работа согласно вышеуказанному документу", - заключили в ИС.

Россия хочет установить тотальный контроль в Керченском проливе: появились тревожные данные

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
А Запад на это не реагирует. Не знаю, кем больше возмущатъся - бандитом путиным или ничтожными политиканами Запада, которые еще смеют иметь какие-то претензии к Украине.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Забавный народ...украинцы...везде жопа...полная...а они там что то еще выдумывают придумывают фантазируют мечтают ...
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Животные ( украинцы) ...вы хоть забор то достроили?
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