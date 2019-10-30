Зеленского готовят к встрече с "Л/ДНР"? Ветеран АТО заметил странные "совпадения"

Россия сейчас готовит почву для прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с террористами т.н. "Л/ДНР".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай. Он обратил внимание, что российские СМИ подают встречу Зеленского с добровольцами в Золотом как встречу с "украинскими боевиками".

"Они пытаются подать это как гражданский конфликт. Чтобы сказать: снимайте санкции, мы вам 6 лет говорили, что Россия ни при чем... Мол, видите, Зеленский какой молодец – поговорил с украинскими "боевиками"... Следующий шаг однозначно будет – разговор с "боевиками" с той стороны. И нас готовят к этому", – предупредил Гай.

По его словам, это не единственное свидетельство того, что украинцев готовят к прямым переговорам Зеленского с ОРДЛО.

"Была встреча якобы "военнослужащих" Украины и ОРДЛО в Москве на телекамеры... При том, что один из них был провокатор, который никогда не служил в боевой части... Сурков приезжал в "ДНР". Депутат от "Слуги народа" давал уже прямое включение России", – напомнил он.

Ветеран АТО предположил, что с российской стороны манипулируют Зеленским и "направляют" его.

"Фактически президент Украины и верховный главнокомандующий не проводит самостоятельную политику, которая базируется на украинских интересах, а направляется российской стороной. Просто направляется. Это не значит, что ему там звонят напрямую – хотя, может и так..." – добавил он.

Гай отметил, что разведение войск на Донбассе началось, несмотря на нарушение договоренностей и отсутствие военной целесообразности.

"Тогда сразу возникает вопрос. Есть какая-то конечная цель, о которой нам не сообщают. Иначе бы такие шаги не были сделаны", – подчеркнул волонтер.

Зеленский в Золотом на Донбассе facebook.com/zelenskiy95

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и встретился с добровольцами.

Встреча не обошлась без скандала. В эмоциональном разговоре с ветераном полка "Азов" и политиком от партии Национальный корпус Денисом Янтарем Зеленский грубо ответил военному и потребовал убрать оружие из поселка.

В полдень 29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Вслед за этим планируют организовать такой же процесс и в Петровском.

При условии полного прекращения огня на Донбассе разведение сил и средств может произойти в 35 населенных пунктах – уже появилась схема "серой зоны".

Однако, несмотря на отвод войск, 29 и 30 октября российские террористы в очередной раз нарушили режим тишины и обстреляли позиции украинских защитников.

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