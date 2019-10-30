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30 октября • обновлено в 19:12
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Зеленского готовят к встрече с "Л/ДНР"? Ветеран АТО заметил странные "совпадения"

1.6т Читать материал на украинском

Россия сейчас готовит почву для прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с террористами т.н. "Л/ДНР".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай. Он обратил внимание, что российские СМИ подают встречу Зеленского с добровольцами в Золотом как встречу с "украинскими боевиками".

"Они пытаются подать это как гражданский конфликт. Чтобы сказать: снимайте санкции, мы вам 6 лет говорили, что Россия ни при чем... Мол, видите, Зеленский какой молодец – поговорил с украинскими "боевиками"... Следующий шаг однозначно будет – разговор с "боевиками" с той стороны. И нас готовят к этому", – предупредил Гай.

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По его словам, это не единственное свидетельство того, что украинцев готовят к прямым переговорам Зеленского с ОРДЛО.

"Была встреча якобы "военнослужащих" Украины и ОРДЛО в Москве на телекамеры... При том, что один из них был провокатор, который никогда не служил в боевой части... Сурков приезжал в "ДНР". Депутат от "Слуги народа" давал уже прямое включение России", – напомнил он.

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Ветеран АТО предположил, что с российской стороны манипулируют Зеленским и "направляют" его.

"Фактически президент Украины и верховный главнокомандующий не проводит самостоятельную политику, которая базируется на украинских интересах, а направляется российской стороной. Просто направляется. Это не значит, что ему там звонят напрямую – хотя, может и так..." – добавил он.

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Гай отметил, что разведение войск на Донбассе началось, несмотря на нарушение договоренностей и отсутствие военной целесообразности.

"Тогда сразу возникает вопрос. Есть какая-то конечная цель, о которой нам не сообщают. Иначе бы такие шаги не были сделаны", – подчеркнул волонтер.

Зеленский в Золотом на Донбассе

Зеленский в Золотом на Донбассе

facebook.com/zelenskiy95

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Темы
Отвод войск на Донбассе Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Мирослав Гай Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости России ОРДЛО
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Ну как бы прямые договоры с представителями этих республик были прописаны в минских соглашениях, которые еще главсвин одобрил.
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Serov Oleg
Serov Oleg
посмотрите в глаза этой носатой тв.ари...видно же,что он одержим бесами...
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Serov Oleg, он не бес, он хитрая ж опа. сидит в тылу и своим вяканием хочет отправить оставшихся дурачков под пули республиканцев!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Serov Oleg, не долго смотреть осталось ...
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