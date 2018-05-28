Россия готовит новый захват возле Крыма – постпред Порошенко

России необходим Северо-Крымский канал; есть три основных варианта, чтобы его получить.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Фактически сегодня не только сельское хозяйство, но и индустрия Крыма не может обеспечить полуостров питьевой водой. Им нужен Северо-Крымский канал", - заявил он.

По оценкам постпреда президента, у РФ существует три варианта получить этот канал.

Борис Бабин ЛІГА.net

Наименее вероятный из них таков: "Если какая-то мадам с косой или какой-то господин с Донбасса просто откроет им этот вентиль". "Надеюсь, такого не будет", - заметил Бабин.

Еще один вариант – сугубо юридический, - продолжил он. "В Украине сейчас происходит беготня российских адвокатов и других "афеллированных" людей, чтобы получить решение украинских судов по вопросам Северо-Крымского канала", - рассказал постпред.

По его мнению, если этот вариант окажется неэффективным, Россия может прибегнуть к третьему, наиболее радикальному варианту – "к каким-то силовым или гибридным акциям, чтобы просто силой взять контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории".

"В этом состоит очень большая опасность", - подчеркнул Бабин.

Он также обратил внимание на опасную тенденцию – "потерю признаков государственного управления в некоторых местностях, приближенных к Крыму, например, в Геническом районе".

"Появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги. Сейчас там имеет место раскачивание ситуации", - констатировал он.

"Ситуация пока не военная, но, как говорят, безопасностная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду", - сказал постпред президента.

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью изданию "Укринформ" заявил о том, что Россия проводит в оккупированном Крыму принудительную смену демографического состава населения. На сегодняшний день туда переселены около миллиона граждан РФ.