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Россия готовит новый захват возле Крыма – постпред Порошенко

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России необходим Северо-Крымский канал; есть три основных варианта, чтобы его получить.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Фактически сегодня не только сельское хозяйство, но и индустрия Крыма не может обеспечить полуостров питьевой водой. Им нужен Северо-Крымский канал", - заявил он.

По оценкам постпреда президента, у РФ существует три варианта получить этот канал.

Борис Бабин

ЛІГА.net

Наименее вероятный из них таков: "Если какая-то мадам с косой или какой-то господин с Донбасса просто откроет им этот вентиль". "Надеюсь, такого не будет", - заметил Бабин.

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Еще один вариант – сугубо юридический, - продолжил он. "В Украине сейчас происходит беготня российских адвокатов и других "афеллированных" людей, чтобы получить решение украинских судов по вопросам Северо-Крымского канала", - рассказал постпред.

По его мнению, если этот вариант окажется неэффективным, Россия может прибегнуть к третьему, наиболее радикальному варианту – "к каким-то силовым или гибридным акциям, чтобы просто силой взять контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории".

"В этом состоит очень большая опасность", - подчеркнул Бабин.

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Он также обратил внимание на опасную тенденцию – "потерю признаков государственного управления в некоторых местностях, приближенных к Крыму, например, в Геническом районе".

"Появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги. Сейчас там имеет место раскачивание ситуации", - констатировал он.

"Ситуация пока не военная, но, как говорят, безопасностная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду", - сказал постпред президента.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью изданию "Укринформ" заявил о том, что Россия проводит в оккупированном Крыму принудительную смену демографического состава населения. На сегодняшний день туда переселены около миллиона граждан РФ.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
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Senchenko Andriy
Senchenko Andriy
Когда очень хочется выслужиться перед Порошенко и одновременно показаться умным и значительным, получается вот такая каша из дерьма. Специально для читателей Обоза напоминаю, что весной 2014 года, вопреки усилиям Вице-премьера-министра строительства и регионального развития Гройсмана и Премьер-министра Яценюка я лично занимался перекрытием Северо-Крымского канала и организацией строительства плотины. При этом был и остаюсь членом политсовета партии «Батькивщина», возглавляемой так нелюбимой Петром Алексеевичем украинкой с косой. Так что о первом варианте не мечтайте. Что касается судов, то надо не сопли размазывать, а отстаивать интересы государства, что у Бабина хронически не получается. Два года пребывания этого персонажа при дворе Яценюка в качестве уполномоченного по работе с Европейским Судом по правам человека были на 100% провальными для Украины. И последнее. В результате деятельности Порошенко у нас признаки потери государственного управления не в Геническом районе, а в стране.
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Жінчин Марія
Жінчин Марія
Россиянские вояки забыли что в чёрном море у берегов Одессы дежурят американские корабли. Если россиянские морячки хотят познакомится с шестым флотом и утопить свои совковые курятники не будем им мешать. Никто этот канал брать не будет. Нет столько места на кладбищах. Скоро Вова уйдёт и всё вернётся на свои места.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Жінчин Марія, не надо россиянских вояк наделять интеллектом придурковатого укроиксперда. Захватить канал, который в любом месте можно перекрыть? Это надо же додуматься до такого бреда. Раньше верещали про сухопутный коридор, теперь мост построили - давай что-то другое сочинять. Хотя... По предыдущему комментатору видно, что кастрюлеголовые жрут с удовольствием.
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Графский Стеапн
Графский Стеапн
Зачем канал перкрыли? Столько денег профукали))
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