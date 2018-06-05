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Россия готовит новую "победоносную войну" на Донбассе: названы сроки

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В преддверии президентских и парламентских выборов в Украине Россия может устроить на Донбассе "маленькую победоносную войну".

Как рассказал в интервью "Апострофу" военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, поражение на фронте чувствительно ударит по перспективам нынешней украинской власти.

"Можно сказать, что поражение на фронте поставит крест на продолжении нахождения у власти нынешних руководителей. Россия вполне может пойти на это, но надо соотносить последствия эскалации с результатом. Если они поставят слишком глубокие цели, то включится международное сообщество, и тогда это может закончиться для Российской Федерации довольно плачевно, а результат так и не будет достигнут", - считает журналист.

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В то же время, отмечает Машовец, если прогадать с масштабом этой гипотетической эскалации, то это может никак не повлиять на расклад политических сил внутри Украины или повлиять не таким образом, как задумывал Кремль.

"Использование Кремлем военного фактора во внутриукраинской политической борьбе имеет некие особенности. Например, чем жестче эскалация, тем выше мобилизационная готовность народа Украины противостоять агрессии. Это тоже не надо сбрасывать со счетов", - добавил он.

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Напомним, накануне Путин признал, что на Донбассе используют оружие России.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Владимир ПутинКостянтин Машовець
Место
Украина
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