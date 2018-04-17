Россия готовит новое наступление на Украину: в МИД сделали заявление

Вероятность того, что Россия ударит по Украине из-за последних событий в Сирии, довольно велика.

При этом готовиться нужно к худшему, считает заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает "Укринформ".

"Стопроцентно о возможной реакции России на действия западных союзников в Сирии не скажет никто, поскольку неизвестно, что в голове у господина Путина. Но готовиться надо к худшему. На прошлой неделе вместе со словацким коллегой я был на востоке, и мы увидели, что наши защитники готовятся к оборонительным действиям и к худшему сценарию", — сказал он.

По словам Боднара, украинские дипломаты сейчас работают над тем, чтобы несколько сместить фокус внимания мировой общественности с событий в Сирии на Украину в том смысле, что на Донбассе тоже возможен очередной удар со стороны России, который надо будет "отбивать" всем миром.

"Украина будет отражать его физически, а весь цивилизованный Запад будет делать это политически и ангажировать мировое противодействие агрессору", — подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Россию уличили в опасных испытаниях в Украине.