''Россия готовит наступление'': глава ООС предупредил о скоплении войск

Россия готовит масштабное наступление на Украину и уже начала наращивать силы вблизи границы.

Об этом заявил командующий Объединенными силами на Донбассе Сергей Наев в интервью журналу "Новое время", указав, что о планах РФ свидетельствуют сразу несколько индикаторов.

"Во-первых, они увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было восемь тактических батальонов возле украинско-российской границы, их стало двенадцать. И это только в моей зоне ответственности. Они также существенно увеличили количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз по ту сторону линии фронта, возле Донецка", — заявил Наев.

По словам генерала, ключевым доказательством является тот факт, что в Донецкой и Луганской областях появились российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Это удалось выяснить в результате перехвата разговоров террористов.

"Их разведывательные мощности увеличились в три раза: больше ДРГ, больше групп перехвата радиопереговоров, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления", — подчеркнул он.

Наев добавил, что захват в плен украинских моряков возле Керченского пролива является частью плана агрессора по взятию под контроль всего побережья Азовского моря и расширении зоны присутствия России в западном направлении, через Мариуполь и до Крыма.

Сергей Наев (крайний справа) Фото: Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины сделал громкое заявление о том, что у бойцов ВСУ есть много "сюрпризов" для России, если она решится на новое наступление.

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