|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Россия готовит наступление'': глава ООС предупредил о скоплении войск

2.6тЧитать материал на украинском

Россия готовит масштабное наступление на Украину и уже начала наращивать силы вблизи границы.

Об этом заявил командующий Объединенными силами на Донбассе Сергей Наев в интервью журналу "Новое время", указав, что о планах РФ свидетельствуют сразу несколько индикаторов.

"Во-первых, они увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было восемь тактических батальонов возле украинско-российской границы, их стало двенадцать. И это только в моей зоне ответственности. Они также существенно увеличили количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз по ту сторону линии фронта, возле Донецка", — заявил Наев.

Новости
"Холодный душ" для Путина: Порошенко сказал, когда вернет Крым и Донбасс

По словам генерала, ключевым доказательством является тот факт, что в Донецкой и Луганской областях появились российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Это удалось выяснить в результате перехвата разговоров террористов.

"Их разведывательные мощности увеличились в три раза: больше ДРГ, больше групп перехвата радиопереговоров, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления", — подчеркнул он.

Наев добавил, что захват в плен украинских моряков возле Керченского пролива является частью плана агрессора по взятию под контроль всего побережья Азовского моря и расширении зоны присутствия России в западном направлении, через Мариуполь и до Крыма.

Сергей Наев (крайний справа)

Сергей Наев (крайний справа)

Фото: Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины сделал громкое заявление о том, что у бойцов ВСУ есть много "сюрпризов" для России, если она решится на новое наступление.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
8
18
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Вроде Сергей Наев обещал нападение позавчера ... Что, нападение перенесли на послезавтра ? )
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Не ну это жесть)) Ржать нет никакого желания. Реально рагули тупейшие в мире существа)
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Опять? Это уже который раз по счету? Может скакуансым "командирам" меньше надо пить?! Тогда и глюков будет меньше
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Наши блоги