Россия готовилась к войне с Украиной с 2013 года: найдены доказательства

В феврале 2013 года начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов опубликовал в журнале "Военно-промышленный курьер" статью, в которой полностью описал будущие действия его страны в Украине.

Об этом рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube. В подтверждение он показал этот материал и привел наиболее красноречивые цитаты из него (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Скриншот видео

В частности, в статье Герасимова речь шла о новых способах ведения войн. Глава Генштаба РФ пишет о том, что акцент используемых методов противоборства будет смещаться в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения. Кроме того, он предлагал дополнить все это военными мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий информационного противоборства и действиями сил специальных операций скрытого характера.

Валерий Герасимов "РИА Новости"

"Это — теория об "их там нет". А по поводу сил специальных операций, давайте-ка вспомним, на кого обменяли гражданку Савченко? Правильно, на Александрова и Ерофеева, парней из 3 бригады спецназа города Тольятти. Это и есть силы специальных операций", — говорит Цимбалюк.

Также он обратил внимание на то, что за год до вторжения в Украину Герасимов процитировал в скандальной статье советского теоретика, комдива Георгия Иссерсона, который говорил: "Война вообще не объявляется. Она просто начинается заранее развернутыми вооруженными силами".

"И знаете что? Оказывается, начальник российского Генштаба вообще разработал эту концепцию современной войны. Часто мы используем словосочетание "гибридная война". Но на самом деле она самая настоящая. Потому что в ней все настоящее — и жертвы, и разрушения", — подчеркивает журналист.

Подытоживая, Цимбалюк сделал вывод, что Россия предупреждала Украину о том, как будет действовать, еще в 2013 году. Однако наша страна была невнимательна к таким посылам.

"В части военной науки россияне честные. Они в 2013 году говорили о своих планах. Тогда мы их не услышали. Сейчас они снова и снова это повторяют. Мне кажется, нужно быть внимательными", — предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты российской газеты "Псковская губерния" узнали, что потери российской армии на Донбассе могут быть соизмеримы с потерями Украины — счет идет на более чем 10 тысяч человек. По их словам, только в Пскове похоронены 200 десантников из местной дивизии.

Однако факт того, что они погибли на Донбассе, пытаются опровергать даже родственники. После их массовой ликвидации в августе 2014 года фото погибших в красном уголке российской воинской части сняли в течение нескольких часов и даже не дали их увидеть журналистам. Очевидцы утверждают: узнав о масштабах потерь дивизии на Донбассе, генерал, возглавляющий ее, сидел белый.

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