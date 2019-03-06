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Россия готовилась к войне с Украиной с 2013 года: найдены доказательства

12.7тЧитать материал на украинском

В феврале 2013 года начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов опубликовал в журнале "Военно-промышленный курьер" статью, в которой полностью описал будущие действия его страны в Украине.

Об этом рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube. В подтверждение он показал этот материал и привел наиболее красноречивые цитаты из него (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

В частности, в статье Герасимова речь шла о новых способах ведения войн. Глава Генштаба РФ пишет о том, что акцент используемых методов противоборства будет смещаться в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения. Кроме того, он предлагал дополнить все это военными мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий информационного противоборства и действиями сил специальных операций скрытого характера.

Валерий Герасимов

Валерий Герасимов

"РИА Новости"

Статья Валерия Герасимова

Россия готовилась к войне с Украиной с 2013 года: найдены доказательства

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"Это — теория об "их там нет". А по поводу сил специальных операций, давайте-ка вспомним, на кого обменяли гражданку Савченко? Правильно, на Александрова и Ерофеева, парней из 3 бригады спецназа города Тольятти. Это и есть силы специальных операций", — говорит Цимбалюк.

Также он обратил внимание на то, что за год до вторжения в Украину Герасимов процитировал в скандальной статье советского теоретика, комдива Георгия Иссерсона, который говорил: "Война вообще не объявляется. Она просто начинается заранее развернутыми вооруженными силами".

Россия готовилась к войне с Украиной с 2013 года: найдены доказательства

"И знаете что? Оказывается, начальник российского Генштаба вообще разработал эту концепцию современной войны. Часто мы используем словосочетание "гибридная война". Но на самом деле она самая настоящая. Потому что в ней все настоящее — и жертвы, и разрушения", — подчеркивает журналист.

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Подытоживая, Цимбалюк сделал вывод, что Россия предупреждала Украину о том, как будет действовать, еще в 2013 году. Однако наша страна была невнимательна к таким посылам.

"В части военной науки россияне честные. Они в 2013 году говорили о своих планах. Тогда мы их не услышали. Сейчас они снова и снова это повторяют. Мне кажется, нужно быть внимательными", — предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты российской газеты "Псковская губерния" узнали, что потери российской армии на Донбассе могут быть соизмеримы с потерями Украины счет идет на более чем 10 тысяч человек. По их словам, только в Пскове похоронены 200 десантников из местной дивизии.

Однако факт того, что они погибли на Донбассе, пытаются опровергать даже родственники. После их массовой ликвидации в августе 2014 года фото погибших в красном уголке российской воинской части сняли в течение нескольких часов и даже не дали их увидеть журналистам. Очевидцы утверждают: узнав о масштабах потерь дивизии на Донбассе, генерал, возглавляющий ее, сидел белый.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Роман ЦимбалюкВалерий Герасимов
Место
Украина
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Комментарии
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Теркин Василий
Теркин Василий
Алекс - Юстасу))) Цимбалюк радирует из тыла врага)))
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Stasinenko Yevhen
Stasinenko Yevhen
Та раньше кацапы хотели войны - еще с 2004 года это хотение оформилось. Просто не предполагали, что отгребут
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Но на самом деле она самая настоящая. Потому что в ней все настоящее — и жертвы, и разрушения", — подчеркивает журналист", а ещё самые настоящие украинские зробитчане толпами едут зашибать деньгу к "агрессору", Украина транзитирует "агрессивный" газ и вообще вполне себе хорошо ведёт торговые отношения с "агрессором"... Ну и сам Рома вполне себе спокойно живет в стране-"агрессоре" и даже задаёт дурацкие вопросы её первому лицу на пресс-конференциях!
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Ukr Igore
Ukr Igore
Александрович Алексей, Заробитчан ты видишь, тебе удобно, а потери ,,Ихтамнетов,,? Ты видишь забегали в Украину ,,уставшие,, сепары.Опередят тебя и будешь ты посмиховыськом.
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Александрович Алексей, понятно едут. Росня устроила ад в Донецке и Луганске. Местные лугандоны едут что бы прожить. Ведь хейло платит 5-6 тысяч местным, а роснявые кричат: хохлы понаехали!
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